Dark Funeral sort le clip de son nouveau single « Let The Devil In »

Pionniers du black metal suédois DE SOMBRES FUNÉRAILLES ont sorti le clip de leur nouveau single « Laissez entrer le diable ». Le morceau est tiré de leur prochain album complet, « Nous sommes l’apocalypse », qui arrivera le 18 mars via Century Media Records.

L’obscurité impitoyable de ce tout nouveau morceau s’intègre parfaitement à l’atmosphère sanglante et sinistre de la vidéo – filmée, réalisée et montée par la Pologne Groupe13 — donner un bon avant-goût de ce que vous pouvez attendre de « Nous sommes l’apocalypse ».

DE SOMBRES FUNÉRAILLES guitariste et fondateur Seigneur Ahriman déclare : « C’est avec grand plaisir que nous pouvons vous offrir un avant-goût de notre prochain album « Nous sommes l’Apocalypse » avec le morceau ‘Let The Devil In’. C’est peut-être une chanson légèrement différente de la nôtre, mais elle contient toujours la véritable obscurité et l’esprit qui est DE SOMBRES FUNÉRAILLES. Il était évident pour nous tous que ce serait la chanson avec laquelle nous mettions la barre et que nous créerions en premier. La chanson est également accompagnée d’une vidéo que nous avons enregistrée à Wroclaw, en Pologne, avec Groupe13. Ce fut vraiment un grand plaisir de travailler avec une équipe aussi professionnelle. Le résultat est remarquable et correspond à cette histoire complètement sombre qui est « Laissez le diable entrer » très bien. »

Ahriman ajoute : « Pour moi, « Laissez le diable entrer » vient comme une preuve des grandes actions que vous pouvez accomplir lorsque vous vous tournez vers vos ténèbres les plus intimes et devenez un avec votre diable intérieur en harmonie. Profitez de l’obscurité! »

« Nous sommes l’apocalypse » liste des pistes :

01. Tombée de la nuit



02. Laisse entrer le diable



03. Quand notre vengeance est accomplie



04. Nosferatu



05. Quand je serai parti



06. Au-delà de la tombe



07. Une bête à louer



08. Léviathan



09. Nous sommes l’apocalypse

DE SOMBRES FUNÉRAILLES jouera un concert de sortie d’album très spécial le 19 mars au Fållan à Stockholm, en Suède, avec le soutien de SAMAELL et ELEINE. L’émission sera également diffusée en ligne.

DE SOMBRES FUNÉRAILLESl’album précédent de, 2016’s « Où les ombres règnent pour toujours », était la première sortie du groupe avec le chanteur Heljarmadr (GRÁ), dont le grognement au vitriol s’accordait parfaitement avec Seigneur Ahrimanriffs de marque de fabrique.

DE SOMBRES FUNÉRAILLES est:

Seigneur Ahriman – Guitare



Heljarmadr – Voix



Chaq Mol – Guitare



Jalomaah – Tambours



Adra Melek – Basse



