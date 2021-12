George Harrisonpremière tournée solo complète de après la rupture de Les Beatles a commencé en novembre 1974, avant la sortie de son cinquième album studio. Il s’agissait également de la première tournée en Amérique du Nord de l’un des quatre Beatles et, comme son Concert pour le Bangladesh, cette tournée de 1974, qui a débuté au Canada le 2 novembre 1974, comprenait Ravi Shankar, le maître-musicien indien.

D’autres musiciens du concert du Bangladesh qui sont également apparus lors de la tournée de 1974 comprenaient Billy Preston qui a eu quelques numéros en solo et a figuré en bonne place sur les claviers, les batteurs Jim Keltner et Andy Newmark, et le trompettiste Chuck Findlay. Le reste du groupe pour la tournée de 1974 était composé des saxophonistes Tom Scott et Jim Horn, du guitariste Robben Ford, qui ont tous joué avec Scott dans le LA Express, et qui ont tous figuré sur l’album Dark Horse de George.

Écoutez Dark Horse maintenant.

La tournée est devenue connue sous le nom de tournée « Dark Horse ». George avait signé Ravi sur son nouveau label du même nom et il a joué plusieurs chansons de l’album qui est sorti vers la fin de la série de concerts de 26 dates. Cependant, ce n’était pas une période heureuse pour George. Il a lutté tout au long de la tournée avec une laryngite et s’est gargarisé tous les soirs avec un mélange de miel, de vinaigre et d’eau tiède pour essayer de soulager les symptômes. c’était une situation qui n’a pas aidé par le fait qu’il a joué deux spectacles à plusieurs des dates.

Mais quelles que soient les limitations causées par son infection de la gorge, qui a conduit à l’annulation des concerts à Portland, le jeu de George et du groupe a été magnifique tout au long. George était contrarié par certaines des critiques que la tournée a reçues, certaines d’entre elles pouvant être attribuées à des attentes antérieures incroyablement élevées, et des gens qui voulaient quelque chose qu’ils n’allaient tout simplement pas obtenir.

Le travail sur l’album Dark Horse a commencé en novembre 1973, chez lui à Friar Park. Les sessions utilisaient initialement la même formation de musiciens qui sont apparus sur Living In The Material World – Ringo Starr, Jim Keltner, Klaus Voormann et Gary Wright et Nicky Hopkins en alternance aux claviers. Les pistes de base de « Ding Dong, Ding Dong », une première version de la chanson-titre, et « So Sad » ont été enregistrées à cette époque. En mars 1975, le proche voisin de George, Alvin Lee, de Ten Years After et bientôt Rolling Stone, Ronnie Wood a ajouté des parties de guitare principale à « Ding Dong ».

George a vu le concert de Joni Mitchell au New Victoria Theatre de Londres, en avril 1974. Il a été impressionné par son groupe de jazz-rock, le LA Express, dirigé par le saxophoniste et flûtiste Tom Scott. journée. Ici, Harrison, Scott, Robben Ford (guitare), Roger Kellaway (claviers), Max Bennett (basse) et John Guerin (batterie) – ont enregistré une piste instrumentale qui est devenue le numéro d’ouverture de l’album, « Hari’s on Tour (Express ). » Ils ont également créé « Simply Shady » qui est également apparu sur l’album Dark Horse; Scott est ensuite resté à Friar Park pendant un certain temps, superposant des cuivres sur « Ding Dong » et les deux nouveaux morceaux.

Fin août, George a recommencé à travailler sur l’album avec Billy Preston, Scott, le batteur, Andy Newmark et Willie Weeks à la basse – qui s’étaient tous inscrits pour jouer sur la tournée. Ils ont enregistré « Māya Love », « Far East Man » et « It Is ‘He’ (Jai Sri Krishna) ». Début octobre. George est arrivé à LA, pour commencer à préparer la tournée, mais sa voix était déjà en mauvais état. Avec la nécessité de terminer le nouvel album, il était sous une pression considérable.

George a utilisé les studios A&M à Hollywood pour répéter sur une scène sonore avec son groupe de tournée. Dans le même temps, il a terminé les chansons qui avaient été enregistrées à Friar Park avec de nombreuses voix sur Dark Horse qui ont été enregistrées à A&M. Pendant ce temps, George a reçu un diagnostic de laryngite et, selon Scott, Harrison a enregistré « Bye Bye, Love » une nuit, seul dans le studio, ajoutant le synthétiseur Moog, la batterie, les pianos électriques et les parties de guitare électrique à sa guitare acoustique.

C’est également à ce stade que fut enregistré « I Don’t Care Anymore », qui ne figurait pas sur l’album mais devint la face B aux États-Unis de « Dark Horse » et plus tard au Royaume-Uni la face B de « Ding Dong, Ding Dong. À la fin, George a rejeté la version de « Dark Horse » qu’il avait enregistrée dans son home studio et l’a retravaillée, en enregistrant avec les musiciens en tournée. Le 28 décembre 1974, l’album entre dans le palmarès Billboard 200 albums.

Les critiques de l’album à sa sortie étaient moins qu’élogieuses, mais au fil du temps, les gens en sont venus à apprécier ce disque à un niveau différent, réalisant qu’il s’agissait d’un aperçu du monde de George à l’époque ainsi que d’un contenant de la musique merveilleuse. Trop souvent, les critiques contemporaines sont concoctées à la hâte avec la nécessité de réagir à une date limite de publication.

Lorsque George est rentré chez lui à Friar Park en janvier 1975, après la tournée et la sortie de l’album, il a dit à Derek Taylor : « Quand je suis descendu de l’avion et que je suis rentré chez moi, je suis allé dans le jardin et j’étais tellement soulagé. C’était le moment le plus proche d’une dépression nerveuse. Je ne pouvais même pas entrer dans la maison. Trois mois plus tard, il était de retour à Los Angeles pour commencer à travailler sur son prochain album, Texture supplémentaire (lisez tout à ce sujet).

Dark Horse peut être acheté ici.