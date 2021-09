Dark Revan est de retour dans Star Wars : Knights of the Old Republic Remake pour PS5 et PC

Aspyr, Lucasfilm Games et Sony Interactive Entertainment (SIE) ont annoncé aujourd’hui le remake répandu et très attendu de Star Wars : Knights of the Old Republic. Il s’agit d’un nouveau remake à partir de la base du jeu classique, sorti pour la première fois en 2003.

L’annonce a été faite plus tôt dans la journée lors du PlayStation Showcase 2021, qui présentait une cinématique CG mettant en vedette Dark Revan; l’un des personnages centraux de KOTOR. Vous pouvez consulter la bande-annonce cinématique de révélation ci-dessous. L’annonce comprenait la voix off de l’actrice Jennifer Hale, qui incarnait Bastila Shan dans le jeu original.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake est actuellement en développement en tant qu’exclusivité de la console PlayStation 5 au lancement, avec une version Windows PC en préparation pour plus tard. Selon le communiqué de presse, le jeu est “complètement reconstruit à partir de zéro”.

Selon SIE, le développement du jeu est dirigé par une équipe nouvellement créée de vétérans de l’industrie chez le développeur et éditeur Aspyr, qui travaillera en étroite collaboration avec Lucasfilm Games. Aspyr a précédemment collaboré avec Lucasfilm Games pour apporter de nombreux titres classiques de Star Wars sur des plateformes modernes, tels que l’original Star Wars: Knights of the Old Republic.

Le co-fondateur d’Aspyr, Ted Staloch, a déclaré aux nouvelles : « Nous avons passé ces dernières années à rassembler les meilleurs talents de l’industrie pour offrir une vision moderne de cette légende intemporelle de Star Wars. En tant que fans de longue date de Star Wars avec une vaste expérience de travail avec plusieurs de ses meilleurs jeux, nous avons le plus profond amour et admiration pour Star Wars: Knights of the Old Republic et avons hâte de partager ce remake incroyable avec le reste de la galaxie.

Le vice-président de Lucasfilm Games, Douglas Reilly, a ajouté : « Star Wars : Knights of the Old Republic se démarque parmi la narration de Legends of Star Wars, et nous sommes ravis de nous joindre à Aspyr et Sony pour refaire cette légende pour une nouvelle génération de joueurs. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration et partagent un engagement profond à honorer ce que les fans aiment dans l’original, tout en amenant de nouveaux fans dans cet incroyable voyage.

Le jeu n’a pas encore de date de sortie officielle. SIE publiera le jeu pour PS5. Pendant ce temps, la version PC sera publiée par Aspyr. Les fans peuvent s’inscrire pour recevoir des mises à jour sur le site officiel d’Aspyr.