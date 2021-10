Dark Souls 3 Streamer Twitch sur le jeu de battement avec un seul bouton

Ce serait beaucoup plus facile si ce jeu avait, je ne sais pas, un mode facile ou quelque chose comme ça.Image : FromSoftware / Kotaku

Plus tôt cette semaine, le streamer Twitch Dylan « Rudeism » Beck nous a époustouflés en battant Dark Souls III à l’aide d’une configuration à un seul bouton pour élaborer le code Morse. C’est un exploit impressionnant, bien sûr, et qui touche également à quelque chose qui passionne Rudeism : l’accessibilité dans les jeux.

À la fin de son exécution de code Morse Dark Souls III, Rudeism a déclaré que les choix de difficulté agissent comme des options d’accessibilité et que « chaque jeu » devrait les avoir. Cela inclut Dark Souls III, qui n’a pas d’options d’accessibilité ou de difficulté comme les autres jeux Dark Souls. Bien sûr, vous pouvez recruter un ami via le multijoueur en ligne, mais cela n’équivaut pas à choisir « facile » plutôt que « difficile ».

Dans un clip Twitch plus long, Rudeism a poursuivi en disant que la configuration à un bouton est « exactement pourquoi [Dark Souls III] devrait avoir un mode facile. Il a mentionné des problèmes tels que le besoin d’un certain temps de réaction, ce qui peut être difficile à comprendre pour les joueurs handicapés. Il a ajouté que les options de difficulté « n’enlèvent rien » à un jeu en les rendant accessibles à tous les types de joueurs.

Rudeism a détaillé sa configuration à Kotaku par e-mail tout en discutant des problèmes de temps de réaction et de difficulté dans Dark Souls III. Il a déclaré que la difficulté est « relative », mentionnant que le refus d’inclure des options supplémentaires crée des « obstacles » de la même hauteur pour tout le monde. S’il n’y a qu’une seule sélection de difficulté, ce n’est pas tant un choix qu’une barrière qui exclut délibérément d’autres types de joueurs de l’expérience de jeu.

« Ces obstacles, immobiles dans leur hauteur, peuvent devenir plus difficiles, voire impossibles, à franchir », a déclaré Rudeism.

C’est là que Rudeism pense que les options de difficulté sont utiles pour élargir l’accessibilité des jeux à des personnes qui ne pourraient autrement pas franchir ces barrières.

« Si vous ne pouvez pas réagir assez vite en raison d’une limitation physique, vous êtes essentiellement empêché de progresser », a déclaré Rudeism. « Ma limitation était par choix, mais il y a des millions de joueurs handicapés qui n’ont pas ce luxe. »

Rudeism a utilisé le patron de Twin Princes, qui était plus difficile que The Nameless King, comme exemple. C’est parce que le délai du bouton Rudeism utilisé n’était pas beaucoup plus rapide que les attaques à double boss. C’est une réalité à laquelle de nombreux joueurs handicapés sont confrontés par défaut, mais ne peuvent pas toujours y faire face sans options d’accessibilité ou de difficulté pour des rouleaux plus rapides ou une santé infinie.

En tant que personne atteinte de kératocône, une maladie oculaire dégénérative rare, je suis entièrement d’accord. Tout est flou pour moi, même avec des contacts correcteurs coûteux. En tant que tel, réagir aux mouvements rapides n’est pas toujours possible. Parfois, je ne peux pas dire ce qui est devant moi, et cela rend le jeu frustrant. Je meurs souvent à cause de limitations physiques plutôt que parce que je ne suis « pas bon ». Comme on dit, vous ne pouvez pas toucher ce que vous ne pouvez pas voir.

Rudeism a mentionné Celeste et Hades comme exemples de jeux qui « font un excellent travail » pour mettre en œuvre des options d’accessibilité tout en restant fidèles à leur gameplay. Il a déclaré que Dark Souls pourrait faire de même et espère que Elden Ring de FromSoftware écoutera l’appel pour une meilleure accessibilité.