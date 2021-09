Dark Souls à 10 ans : examen d’une masterclass en design mondial

Comment abordez-vous l’héritage de Dark Souls ? Vous pourriez vous concentrer sur tant d’aspects de sa conception qui ont consolidé FromSoftware comme l’un des titans du jeu : les combats de boss spectaculaires, la riche tradition, le combat merveilleux. Cependant, cela vaut la peine d’examiner quelque chose de spécial sur le chef-d’œuvre de Hidetaka Miyazaki qui se démarque toujours des jeux qui l’ont suivi : le monde lui-même. Lordran. Une énorme dette est sans aucun doute due au pionnier Demon’s Souls, mais Dark Souls a atterri sur quelque chose de grand en 2011, créant un monde intemporel et complexe qui, malgré toute son horreur, me semble aussi confortable et familier qu’une paire de chaussettes en laine. Eh bien, peut-être une paire de chaussettes légèrement tachées de sang.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dark Souls ne vous offre pas une liberté totale, prenant l’aventure ouverte popularisée par Metroid et Castlevania, vous permettant de tracer votre propre chemin à travers un réseau de niveaux densément tissé. Cependant, il vous permet de vous perdre correctement, irrémédiablement, comme un pigeon en armure pris dans un orage.

Prenez Blighttown. Ou plutôt ne le faites pas: je suis sûr que la simple lecture de ces mots redoutés fera frissonner le dos de quiconque connaît le niveau le plus notoire de Dark Souls. Cette ville abandonnée est construite dans les murs d’une gigantesque caverne empoisonnée, où vous rampez le long de passerelles dangereuses tout en étant bombardé par des tireurs d’élite, brûlés par des chiens cracheurs de feu et attaqués par des moustiques gonflés – qui projettent du poison, bien sûr. Ajoutez à cela les performances horribles du jeu sur la Xbox 360, envoyant la fréquence d’images en un diaporama, et il était assez difficile de traverser Blighttown même avec les objets de guérison et les équipements de protection que les joueurs pouvaient acquérir au préalable.

Je n’avais rien de tout ça la première fois. Cette zone est destinée à être abordée par la plupart des joueurs après avoir vaincu le dragon béant dans les profondeurs, mais peut être accessible en prenant un passage latéral en partant d’une forêt enchantée, ce qui vous envoie faire une longue randonnée devant un chevalier noir, la foudre- des drakes respirants et un énorme dragon squelettique.

J’ai parcouru ce chemin en tant que débutant vert, me battant joyeusement devant de gigantesques ogres gardant la sortie – ou, comme je le pensais, l’entrée – de Blighttown. J’ai parcouru la moitié de ce parcours d’obstacles monstrueux avant que mon arme ne se brise. Ma seule arme. Sans poudre de réparation ni plan B, j’étais coincé. Je ne pouvais pas simplement voyager rapidement, un luxe offert par chaque jeu Soulsborne suivant : les verrous originaux de Dark Souls qui privilégient l’éloignement jusqu’à ce que vous atteigniez la mi-parcours du jeu.

C’est donc là, seul à Blighttown, que j’ai abandonné ma première partie une douzaine d’heures. Pourtant, des mois plus tard, juste au moment où je pensais que j’étais sorti, Miyazaki m’a ramené. La beauté de Lordran est subtile et met du temps à couler. in. Par exemple, ce voyage à Blighttown est en fait incroyable.

Vous trouvez le chevalier noir au centre d’un chemin en spirale dans le jardin Darkroot, une danse à mort marquée par une ambiance forestière. Voyager à travers un tunnel moussu vous mène aux drakes des montagnes, se tenant en formation à l’extérieur des ruines de New Londo comme des gardiens des damnés. Vient ensuite le dragon squelettique, une figure pitoyable suspendue au bord d’une falaise et vomissant du poison: vous pouvez choisir de passer devant ou de mettre la bête hors de sa misère. Enfin, après avoir traversé un pont en bois enjambant un gouffre vertigineux, vous trouvez une ancienne tour qui vous ramène directement au sanctuaire Firelink, votre camp de base. Tout cela est présenté en continu, sans explication directe du jeu.

Dark Souls regorge de ces moments magistraux de narration environnementale, rendus d’autant plus percutants par l’interconnectivité du monde. Qu’il s’agisse de trouver un ascenseur dans la paroisse des morts-vivants qui vous ramène à la maison après les niveaux d’ouverture intenses, de franchir deux murs cachés et de vous rendre au pied d’un énorme arbre mort, ou de vaincre une hydre et de grimper sur une échelle cachée à côté d’une cascade, vous l’impression de découvrir un monde ancien préservé hors du temps.

Je ne veux pas être trop nostalgique : c’est sans aucun doute une énorme amélioration de la qualité de vie de voyager rapidement entre les points de sauvegarde à volonté dans les futurs jeux Soulsborne, et la qualité de la construction du monde, de la conception des niveaux et de la narration de la série a toujours été stellaire. Cependant, le manque de voyage rapide au début vous oblige à vous familiariser intimement avec chaque chemin que vous choisissez dans Dark Souls, pour le meilleur ou pour le pire.

De plus, la quantité de liberté offerte par le monde de Dark Souls le rend incroyablement rejouable d’une manière qu’aucun de ses successeurs n’a reproduite.

J’avais l’habitude de rêvasser dans le bus de retour de l’école secondaire aux différentes manières d’explorer Lordran avec un nouveau personnage : est-ce que je sprinterais à travers les catacombes hantées, me jetterais dans des couloirs labyrinthiques et esquiverais des guerriers invincibles pour obtenir la faux ? Peut-être que j’irais d’abord au jardin de Darkroot et que je battrais le papillon clair de lune, en utilisant la braise divine acquise pour me frayer un chemin à travers les catacombes avec facilité. Ou je pourrais simplement mettre le Zweihander dans le cimetière à côté du sanctuaire Firelink, me déshabiller jusqu’à mes pagnes et tailler à travers des hordes comme un Conan sombre et sombre.

Plus que tout, ce processus de découverte et de redécouverte forme une relation durable avec Lordran alors que vous découvrez ses nuances, ses traditions et ses personnages merveilleusement étranges dans des détails toujours plus détaillés. Et grâce à la poésie éparse de sa narration, il y a toujours de la place pour votre imagination pour combler les lacunes, même après des centaines d’heures. Dans mon esprit, Lordran existe pour toujours à la fois comme un monde vivant et respirant et un paysage de rêve éthéré.

Le prochain jeu de FromSoftware, Elden Ring, devrait sortir en janvier 2022. Pour plus d’informations sur les autres jeux à venir, rendez-vous sur notre page des dates de sortie des jeux vidéo.