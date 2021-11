Dark Souls Mod présente les armes à feu et les cartes multijoueurs de Halo

J’ai écrit sur un mod de pistolet Dark Souls l’année dernière, mais celui-ci était juste pour le plaisir. Ce nouveau par InfernoPlus est beaucoup plus grand et beaucoup plus ambitieux.

Vous ne le devineriez pas d’après les noms sur la porte d’entrée – le mod s’appelle simplement « v2.0 Dark Souls: Remastest Mod » et sa vidéo « Dark Souls Except It’s Incredably Cursed » – mais cette chose prend tout un tas de choses de Halo et le fait fonctionner dans Dark Souls.

Vous savez, Halo, le grand tireur de science-fiction, avec les fusils et les lance-roquettes. Une gamme d’armes Halo est désormais entièrement compatible avec Dark Souls grâce à ce mod, et a même des animations nouvelles et personnalisées pour chacune, ce qui signifie que chaque tir et rechargement ressemble aux armes ont toujours été dans le jeu.

Regardez cette merde ! InfernoPlus est allé apprendre à animer ces personnages, puis a mis 100 nouvelles animations dans le jeu juste pour qu’ils puissent claquer des clips dans un pistolet de Halo. Et puis s’est assuré qu’ils fonctionnaient tous correctement, donc au lieu d’être des skins, ils sont une toute nouvelle classe d’armes dans le jeu, avec la même cinétique et la même utilisation que vous attendez.

En fait, j’ai également écrit sur une version antérieure de ce mod, à l’époque où il introduisait «juste» quelques cartes Halo dans le multijoueur du jeu, mais je dirais que l’ajout de lance-roquettes à Dark Souls justifiait une mise à jour.

La vidéo ci-dessous donne un aperçu de tout ce qui se trouve dans le mod, avec les armes à feu chargées à l’avant, montrant non seulement comment chaque arme Halo différente – d’un Needler à un fusil de combat – est parfaitement gérée, mais comment elles fonctionnent à l’intérieur du jeu réel contre des ennemis (à la fois multijoueur et solo).

En plus des éléments Halo – et cela ajoute des cartes Halo plus classiques au multijoueur – le mod apporte également de nombreuses modifications à Dark Souls, en ajustant les valeurs et les poids et toutes sortes de réglages d’équilibre. Il introduit également de nouvelles armes de nature plus traditionnelle (épées, haches et marteaux)

Si vous souhaitez télécharger le mod et l’essayer, il est disponible ici.