Dark Souls Streamer Beats Game utilisant un bouton et le code Morse

Image: FromSoftware

Avez-vous déjà pris un jeu FromSoftware, y avez-vous joué pendant un certain temps, vous êtes-vous déjà fait crier le cul à plusieurs reprises et vous êtes-vous déjà demandé comment vous étiez censé battre le jeu ? C’est probablement une question que chaque joueur de Dark Souls 3 a posée au moins une fois. Cependant, vous ne vous êtes probablement pas demandé comment vous êtes censé le battre en utilisant uniquement du code Morse sur un seul bouton. Parce que ce serait idiot. Mais un Dylan « Rudéisme » Beck l’a fait.

Rudeism, qui compte quelque 54 000 abonnés sur Twitch, a publié une série de clips sur Internet le montrant en train de jouer à Dark Souls 3 avec un seul bouton. L’objectif évident était de battre le jeu, mais la stipulation utilisait la méthode de télécommunication du code Morse pour atteindre la fin. C’est juste dans sa timonerie, car le Rudéisme « joue mal à des jeux », comme il le dit.

Comme il le décrit sur sa chaîne YouTube, Rudeism joue à « n’importe quel jeu avec n’importe quel contrôleur ». Surtout les moins conventionnels. Pensez au parkour dans Mirror’s Edge avec un volant, ou à tuer des héros dans Overwatch avec un tapis de danse DDR et une guitare Guitar Hero simultanément, et vous voyez l’idée. Ainsi, alors que l’utilisation du code Morse sur un seul bouton est étrange pour nous, joueurs réguliers, qui utilisent par défaut des manettes de jeu ou des claviers, le Rudeism aime vivre dangereusement.

Comment dangereusement ? Eh bien, regardez simplement le clip ci-dessous.

Ce qui se passe ici, c’est que Rudeism bat Dark Souls 3 en tapant le code Morse sur ce bouton fait maison. Il a éliminé les 19 boss du jeu de base en appuyant sur 258 196 boutons, et honnêtement, c’est assez impressionnant. Dark Souls 3 est difficile ! Et voici Rudeism, montrant la foule « Git Gud » en finissant tout le jeu avec un doigt.

Le roi sans nom, que la base de fans considère comme le boss le plus difficile du jeu, a également été battu par la configuration du code Morse de Rudeism. Il se fait tuer plusieurs fois pendant la course, mais finit par battre le gars à la grosse épée comme si de rien n’était. Je ne comprends déjà pas comment Morse se traduit par des mouvements de contrôleur, mais Rudeism repousse même le délai d’entrée pour réaliser cette réalisation bizarre.

Nous avons contacté Rudeism pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Ce n’est que le dernier exemple de joueurs jouant et/ou battant des jeux vidéo de manière très étrange. En septembre, un joueur de Final Fantasy XIV a tamponné un boss à l’aide de commandes de mouvement via le Kinect. Et il y a un an, un joueur de Dark Souls 3 était trempé de sang chaque fois qu’il subissait des dégâts, tandis qu’un autre pensait que ce serait une bonne idée de jouer au jeu en utilisant le contrôleur Ring Fit Adventure. Les gens sont excellents pour être idiots, et j’adore ça.