Dark Tranquility remporte le Grammis Award suédois pour “Moment”

TRANQUILLITÉ SOMBRE a été honoré dans la catégorie “Meilleur Hard Rock/Metal” au Grammis prix (suédois Grammy équivalent), qui s’est tenue jeudi soir (3 juin) au Södra Teatern de Stockholm. Les groupes ont été nominés pour leurs sorties les plus récentes, toutes sorties en 2020.

Les nominés du “Meilleur Hard Rock/Metal” étaient les suivants :

* TRANQUILLITÉ SOMBRE – “Moment”



* HÄLLAS – “L’énigme”



* LUCIFER – “Lucifer III”



* NÉCROPHOBE – “L’aube des damnés”



* VAMPIRE – “Rex”

TRANQUILLITÉ SOMBRE a commenté : « Nous sommes très touchés et reconnaissants d’avoir remporté le prix de cette année Grammis prix. Sortir un album pendant cette période très tumultueuse a été un défi pour le moins, mais obtenir la reconnaissance du Grammis le jury représentait le monde pour nous. Être en compagnie des incroyables autres nominés NÉCROPHOBE, LUCIFER, VAMPIRE et HÄLLAS bien sûr n’a pas fait mal non plus. Ce fut un grand coup de pouce de positivité et d’amour qui nous fera avancer maintenant que nous commençons enfin à revenir à la normale. J’ai hâte de vous voir tous très bientôt. Acclamations!”

“Moment” a été enregistré à Nacksving Studios et Musique voyou par Martin Brändström puis mixé/masterisé par Jens Bogren à Fascination Street Studios. Il est sorti quatre ans après TRANQUILLITÉ SOMBRE‘s Grammis-album nominé “Atome”.

Fondateur TRANQUILLITÉ SOMBRE guitariste Niklas Sundin a annoncé son départ du groupe en mars 2020, expliquant dans un communiqué qu’il “a toujours apprécié le processus créatif plus que les aspects de performance d’être dans un groupe, et les tournées étendues requises ont de moins en moins d’attrait avec chaque album”.

TRANQUILLITÉ SOMBRELa gamme actuelle de comprend deux guitaristes de premier plan, Christophe Amott (ex-ENNEMI JURÉ) et Johan Reinholdz (NONEXISTE).

