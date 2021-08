Dark Tranquility se sépare du batteur et du bassiste

Pionniers suédois du death metal mélodique TRANQUILLITÉ SOMBRE se sont séparés du batteur Anders Jivarp et bassiste Anders Iwers.

Jivarp est un membre original de TRANQUILLITÉ SOMBRE, ayant joué sur toutes les sorties du groupe à ce jour. Iwers rejoint TRANQUILLITÉ SOMBRE en 2016 et a joué sur les deux derniers albums du groupe, 2016’s “Atome” et 2020 “Moment”.

Jivarp et Iwers sera remplacé le TRANQUILLITÉ SOMBREla prochaine tournée de Joakim Strandberg Nilsson (EN DEUIL, DES LOUPS À L’INTÉRIEUR) et Christian Jansson (GRAND CADAVRE, PAGANDE), respectivement.

TRANQUILLITÉ SOMBRE leader Mikaël Stanne partagé les nouvelles de Jivarp et Iwersdéparts de dans une déclaration sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit : « Les temps ont vraiment changé.

“Ce dernier an et demi a été pour le moins difficile, et nous avons tous eu le temps de réfléchir à nos décisions et à nos motivations dans tous les aspects de la vie. Une fois éloigné de ce que vous prenez pour acquis, il devient clair que vous réalisez ce qui est vraiment important dans la vie. Et c’est différent pour tout le monde.

“Anders Jivarp et Anders Iwers ont décidé de passer à autre chose et de ne plus faire partie du groupe.

“Ce sont deux des amis et musiciens les plus incroyables, fidèles et dévoués que vous puissiez trouver et aussi tristes que nous les voyons partir, nous savons que si la passion vous mène ailleurs, vous devriez la suivre.

“Anders Jivarp a bien sûr été là depuis le tout début, jouant un rôle déterminant dans la création du son qui est finalement devenu le nôtre. Ses chansons sont parmi nos plus appréciées et à l’exception d’une soirée folle à Istanbul il y a 20 ans, il a joué tous les spectacles depuis la création du groupe. Nous sommes ravis d’entendre ce qui sortira de Anders‘ futurs projets musicaux.

“Anders Iwers est avec nous depuis six ans, mais depuis que nous nous connaissons depuis les tout débuts du groupe, j’ai l’impression qu’il a toujours été là. Il a joué sur nos deux derniers disques, sans oublier de faire partie intégrante de nos concerts.

“Nous vous aimons tellement et nous vous souhaitons le meilleur dans tout ce que vous faites.”

Sorti en novembre 2020, “Moment” a été enregistré à Nacksving Studios et Musique voyou par Martin Brändström puis mixé/masterisé par Jens Bogren à Fascination Street Studios.



