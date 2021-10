Darkest Dungeon 2 Act 1 Boss Guide – Comment vaincre le cerveau enchaîné

Le voyage pour vaincre le mal dans Darkest Dungeon II semble être autant une bataille intérieure qu’extérieure. Vous devez non seulement combattre des horreurs cosmiques hideuses, mais aussi empêcher l’esprit de vos héros de se briser alors qu’ils succombent à l’horreur et au désespoir qui les entourent. La métaphore de la lutte contre le mal interne commence par le nom de l’acte 1, le déni, et se termine par son boss final : un cerveau géant littéralement enchaîné.

Vaincre le boss – ou plutôt les quatre cadenas magiques maléfiques qui le recouvrent – ​​est difficile, principalement en raison des capacités spéciales que les cadenas apportent contre votre équipe. Ils ont également de grandes réserves de santé qui peuvent rendre leur réduction assez difficile. Cependant, savoir où concentrer vos efforts et sur quelles attaques peut vous aider, tout comme la gestion des niveaux de stress de votre équipe pour la maintenir en forme au combat.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vaincre le cerveau et terminer l’acte 1. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de survivre à vos courses, consultez notre guide du débutant Darkest Dungeon II.

Acte 1 Boss – Le cerveau déni

Chacun des quatre cadenas maléfiques de ce combat a des faiblesses différentes, alors sélectionnez les bons personnages et capacités pour affronter chacun.

Le dernier défi de l’acte 1 est de vaincre un cerveau enchaîné par quatre cadenas. Chacun des verrous est un personnage qui attaquera votre équipe, mais ce dont vous devez vraiment vous soucier, c’est de l’affaiblissement particulier de chacun. Une fois par tour, l’un des cadenas infligera à votre équipe un debuff « Déni », qui verrouille votre capacité à utiliser certains types de compétences. Les refus vous empêcheront de soigner le stress, d’utiliser des attaques à distance ou de mêlée, et de vous soigner.

Il semble que les attaques de déni soient sur une rotation commençant à l’extrême droite du groupe et se déplaçant vers la gauche, vous pouvez donc essayer de les planifier à l’avance en déplaçant vos personnages pour les contourner :

Tour 1 : Déni de raison (Manille du désespoir) Ne peut pas utiliser de compétences ou d’objets réduisant le stress. Tour 2 : Déni de portée (Éclair de lamentation) Ne peut pas utiliser d’attaques à distance. Tour 3 : Déni de courage (cadenas de dépérissement) ) Impossible d’utiliser des compétences ou des objets de guérison.Round 4: Denial of Arms (Latch of Regret)

En plus de vous attendre à chaque attaque de déni et de planifier l’utilisation de différentes capacités pendant qu’elles sont en jeu, vous pouvez également essayer de concentrer votre feu sur le verrou qui, selon vous, rend les choses pires pour vous. Par exemple, le verrou en deuxième position, le loquet du regret, peut gâcher la plupart de vos coéquipiers avec sa capacité de refus d’armes, mais vous aurez trois rounds complets pour gémir dessus avant qu’il ne l’utilise. Cela pourrait vous donner suffisamment de temps pour détruire le verrou si vous concentrez votre feu, évitant complètement son attaque de déni.

Concentrez-vous sur les debuffs

Chacune des serrures porte 75 points de vie, vous devrez donc les frapper avec des frappes soutenues pour les achever. Cela signifie que vous allez vouloir vous concentrer sur un verrou et continuer à le frapper pour le détruire avant de passer à un autre, alors planifiez vos attaques en conséquence, en tenant compte des refus. Vous voudrez également vérifier les résistances de chaque verrou – ils sont tous forts et faibles contre différentes choses, y compris les attaques Blight, Bleed et Burn. Utilisez le bon type d’attaque contre le bon verrou, et vous pourrez le vaincre beaucoup plus facilement que si vous répandiez vos attaques sans y prêter attention.

Voici un aperçu des résistances de chaque verrou – plus le nombre est bas, plus ils sont faibles à cet effet.

Cadenas d’hémorragie perdue : 30 ; Brûlure : 50 ; Brûlure : 50 ; Étourdissement : 50 ; Debuff : 20 Latch of Regret Saignement : 40 ; Brûlure : 10 ; Brûlure : 10 ; Étourdissement : 75 ; Debuff : 20Éclair de lamentation Saignement : 0 ; Brûlure : 30 ; Brûlure : 10 Étourdissement : 40 ; Debuff : 30 Saignement d’entrave du désespoir : 0 ; Brûlure : 20 ; Brûlure : 20 ; Étourdissement : 50 ; Débuff : 40

Les chiffres donnent une bonne idée de la façon dont vous voulez concentrer vos attaques. Pour le premier ennemi, le Cadenas du gaspillage, les attaques Debuff sont une bonne idée, mais vous allez surtout vouloir vous appuyer sur de fortes frappes au corps à corps, car d’autres sont beaucoup moins efficaces. Le Latch of Regret est faible contre Blight and Burn. L’éclair de lamentation peut facilement être transformé en saignement et en brûlure, et la chaîne du désespoir est faible en saignement, mais la brûlure et la brûlure seront probablement également efficaces. Dans tous les cas, si vous avez des attaques par étourdissement, vous voudrez probablement les licencier complètement.

Contrôlez votre stress

Vous allez vouloir emballer tous les bibelots, capacités et objets de combat qui peuvent vous protéger contre les dégâts de stress, car la plupart des attaques des verrous perturberont également l’esprit de vos personnages. Le stress est votre plus gros problème dans Darkest Dungeon II, en particulier dans cette bataille – si vos personnages commencent à avoir des Meltdowns, ils perdront tous les bonus relationnels qu’ils avaient et perdront presque toute leur santé. La gestion du stress pourrait être encore plus importante que la gestion de la santé dans ce combat.

Composez votre équipe comme bon vous semble, mais c’est probablement une bonne idée d’amener des personnages avec un mélange de capacités, et le médecin de la peste est un must. Assurez-vous d’utiliser un point de maîtrise pour augmenter l’Once de prévention à l’avance, qui peut être utilisé pour soigner les dégâts de stress de toute votre équipe.

Comme pour le reste de votre équipe, utilisez ce avec quoi vous êtes à l’aise, mais assurez-vous d’être prêt à marteler un seul verrou avec les meilleures capacités possibles afin de le détruire le plus rapidement possible. Le Hellion est bon pour infliger le saignement, tandis que le docteur de la peste et le voleur de tombes sont bons pour le fléau, et le fuyard peut lancer des attaques de brûlure. Si vous avez le bouffon, il a également une capacité utile pour éliminer les dégâts de stress.

Maintenez la pression et gérez votre stress, et vous devriez être capable de réduire lentement chaque cadenas et de le détruire. Avec chaque verrou vaincu, la bataille devrait devenir plus facile à mesure que vous supprimez les refus de la rotation. Un jeu prudent et un peu de chance devraient vous mener à la victoire, vous permettant de vous libérer une fois pour toutes du déni.

