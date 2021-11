Darkroom pour iOS ajoute une fonctionnalité de gestion des filtres avec la version 5.8

Darkroom met aujourd’hui à jour son application iOS avec une nouvelle fonctionnalité de gestion des filtres. Avec cette fonctionnalité, si vous utilisez fréquemment quelques filtres, il est plus facile de les gérer et de les trouver.

Les utilisateurs peuvent désormais passer à la version 5.8 de Darkroom via l’App Store. Voici ce que dit l’application à propos de la mise à jour d’aujourd’hui :

La gestion des filtres est là ! Si vous avez quelques filtres que vous utilisez fréquemment, ou beaucoup de filtres qui rendent votre liste de filtres difficile à gérer, alors la version d’aujourd’hui vous fera plaisir. Nous avons complètement reconstruit l’outil de filtrage, vous offrant un flux de travail efficace et complet pour la gestion et la création de filtres. Vous pouvez maintenant ajouter vos meilleurs filtres à vos favoris, les réorganiser comme vous le souhaitez, renommer/supprimer rapidement et masquer les ensembles que vous n’utilisez jamais. Sur iPad et macOS, nous l’avons complètement repensé, augmentant la densité de l’outil, le rendant plus convivial pour la souris et le clavier.

Même si de nombreux utilisateurs ont demandé cette fonctionnalité, pour l’instant, Darkroom note que les filtres ne se synchronisent pas entre les appareils. Donc, si vous avez un appareil d’édition incontournable, mettez-y tous vos efforts.

Voici le point culminant de cette mise à jour :

Favorisez les meilleurs filtres : Les filtres que vous utilisez le plus apparaîtront en premier dans l’outil de filtrage, vous pouvez également les réorganiser ;

Organisez les filtres personnalisés : Lors de la gestion des filtres, vous pouvez réorganiser les filtres personnalisés ;

Masquer les ensembles de filtres : L’utilisateur peut désormais masquer n’importe quel ensemble de filtres qu’il n’aime pas, en les gardant concentrés sur les filtres qui comptent le plus ;

Raccourcis clavier: Darkroom ajoute un raccourci clavier pour naviguer dans la liste de filtres sur Mac et iPad. Utilisez les touches « J » et « K » pour naviguer rapidement dans la liste des filtres. Utilisez « , » et « . » pour augmenter et diminuer l’intensité du filtre par pas de 10.

Darkroom déclare également qu’il s’agit de « la première partie d’un nouvel effort visant à investir davantage dans notre infrastructure de filtrage, en suralimentant l’outil et en nous permettant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas possibles auparavant ».

Que pensez-vous de cette mise à jour ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

