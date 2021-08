Darkroom pour iOS et Mac obtient un chargement/génération d’images révisé, des améliorations de l’interface utilisateur, plus

L’éditeur de photos et de vidéos iOS et Mac populaire Darkroom est sorti aujourd’hui avec une belle mise à jour qui comprend de nombreuses améliorations de performances et des corrections de bugs. En tête d’affiche de la version, un certain nombre d’améliorations apportées au chargement et à la génération d’images, la possibilité de définir un format par défaut pour le chargement des images, des améliorations de recadrage et de transformation, des améliorations de l’interface utilisateur, etc.

Darkroom 5.6 pour iPhone, iPad et Mac est disponible dès maintenant et comprend une longue liste d’améliorations, d’améliorations et de corrections de bugs.

Les principaux domaines d’amélioration incluent le chargement et la génération d’images, le recadrage et la transformation, l’extension de l’application Photos, l’exportation et les améliorations de l’interface utilisateur.

Cela comprend une infrastructure de chargement et de génération d’images reconstruite, des options de rapport d’aspect de recadrage améliorées, une meilleure utilisation de la mémoire dans l’extension de l’application Photos, une exportation plus rapide et une gamme d’améliorations de l’interface utilisateur.

Darkroom 5.6 est maintenant disponible sur l’App Store. Découvrez toutes les nouveautés dans les notes de version complètes :

Pour cette version, nous avons parcouru la liste des aspérités de l’expérience Darkroom. Beaucoup, beaucoup de corrections de bugs ici ! ### Chargement de l’image – Nous avons reconstruit notre infrastructure de chargement et de génération d’images pour fournir une livraison d’images plus rapide, des résultats plus précis et améliorer la fiabilité. – Lors de l’édition d’une photo, nous suspendons désormais le travail de la bibliothèque qui pourrait interrompre votre interaction avec les curseurs. – Toutes les vues d’images dans l’application partagent désormais le même fournisseur d’images, garantissant qu’elles sont toutes à jour, partagent des ressources et sont rapides/fiables. – Résout les problèmes où les images restaient bloquées lors du chargement pour toujours. – Résout les problèmes qui rendaient les vignettes floues dans la grille après l’édition. – Corrige les problèmes de rendu lors de la mise en arrière-plan rapide de l’application lors de l’édition. – Corrige un bug où les images recadrées et/ou encadrées s’étiraient si vous ouvriez l’outil de recadrage. – Nous utilisons beaucoup moins de mémoire dans notre couche de mise en cache, garantissant que les curseurs restent réactifs et stables. ### Photos RAW + JPG – Ajout d’un nouveau paramètre pour définir la version que vous souhaitez charger par défaut. Cela nous permet de ne pas vous demander à chaque fois si vous souhaitez modifier la valeur par défaut lors du changement. – Correction d’un problème qui pouvait faire apparaître les photos RAW trop petites et les JPEG pour afficher des problèmes visuels lors du basculement entre les deux. – Correction d’un problème qui pouvait faire en sorte que les photos RAW affichent leurs zones sombres trop brillamment. ### Recadrer et transformer – Amélioration de l’option de rapport d’aspect de recadrage en rendant la sélection des options « As Shot » et « Free » persistante d’une session d’édition à l’autre. – Correction d’un problème qui empêchait les commandes de recadrage de s’installer correctement sur les bords en cas de dépassement rapide d’un bord. – Correction d’un problème qui empêchait les commandes de recadrage de répondre si votre geste de glissement était lent à démarrer. – Correction d’un problème rare qui pouvait faire disparaître les commandes de recadrage ! – Correction de nombreux problèmes d’alignement et de mise en page visuelle avec l’outil Transformer. – Lors du recadrage, nous désactivons désormais le geste pour ignorer les outils, ce qui pourrait gêner le recadrage. ### Extension de l’application Photos – Amélioration de l’utilisation de la mémoire dans notre extension Photos, la rendant plus stable – Le curseur Clarté utilise toujours trop de mémoire et provoque le plantage de l’extension photo, nous avons donc décidé de le supprimer de l’extension Photos jusqu’à ce que nous puissions régler son utilisation de la mémoire. ### Exportation – Lorsque vous exportez, nous suspendons maintenant tous les autres traitements d’image pour accélérer l’exportation et lui fournir autant de mémoire que possible. – Nous réutilisons maintenant beaucoup plus de mémoire entre l’édition et l’exportation, réduisant ainsi la charge mémoire de l’application et garantissant que les tâches d’exportation disposent toujours de la mémoire nécessaire pour terminer leur travail. – Amélioration de l’exportation vidéo HDR en garantissant qu’elle s’exporte désormais vers SDR avec les bonnes couleurs. Lorsque nous prendrons en charge l’édition et l’exportation HDR de bout en bout, nous réactiverons les exportations HDR. – Correction d’un bug où l’exportation de vidéos 4K avec un cadre plantait – Sur iPhone, lors de l’exportation, l’interface ne s’adapte plus à la rotation de l’appareil, ce qui permet de réduire l’utilisation de la mémoire et d’améliorer la stabilité et la fiabilité des exportations. ### **Améliorations de l’interface utilisateur** – Si l’interface de l’application est entièrement masquée (en appuyant sur l’image pour l’afficher en plein écran), nous vous permettons désormais de balayer pour ignorer pour revenir à la bibliothèque. – Correction de quelques problèmes de mise en page avec la barre d’outils batch, en particulier sur iPad. – Correction de notre message d’annonce dans l’application qui ne se ferme pas automatiquement si vous appuyez pour lire le message d’annonce. – Amélioration de la barre Flag & Reject lors du balayage pour la révéler lorsque les outils d’édition sont également ouverts, maintenant cela ne forcera pas les outils d’édition à se réduire, mais la barre Flag & Reject se réduira automatiquement après les avoir utilisés. De cette façon, vous disposez d’un moyen rapide de signaler ou de rejeter. – Lorsque vous choisissez une photo à ajouter à un album sur Mac, double-cliquer sur une photo l’ajoutera désormais à cet album. – Correction du démarrage rapide du balayage latéral de la sélection multiple affiché dans le sélecteur de photos. Il y a beaucoup d’autres problèmes abordés, mais nous n’avons pas pu les intégrer ici ;( Alors veuillez vous rendre sur le site Web pour la liste complète.

