Darkroom pour iOS mis à jour avec la fonction de curseur de grain reconstruit

Darkroom pour iOS vient d’être mis à jour vers la version 5.5, qui apporte un nouveau curseur de grain pour réduire l’utilisation de la mémoire, améliorer la vitesse et l’esthétique, et le rendre plus proche du grain du film.

Selon Darkroom, l’image “apparaîtra désormais composée de grain plutôt que de grain appliqué sur le dessus en tant que superposition. Cela est particulièrement évident dans les zones lumineuses. Voici ce qui a changé d’autre avec cette fonctionnalité, qui a été reconstruite par l’équipe derrière l’application :

L’ajout de grain aux vidéos n’affecte plus la fréquence d’images de lecture Correction d’un plantage lié à la mémoire lors de l’exportation d’images volumineuses avec grain Correction du grain dans l’extension Photos étant trop gros Élimine les artefacts et les motifs répétitifs dans le grain Amélioration du grain pour la vidéo en la réduisant

Notre nouveau grain corrige ce problème en intégrant le grain à l’aide d’une courbe de luminosité, vous donnant un aperçu plus proche de la réalité. Le grain du film analogique est plus visible dans les zones d’ombre et sombres sous-exposées, car il n’y a pas assez de photons pour activer le grain, tandis que dans les zones claires et bien exposées, le grain est à peine perceptible. Notre courbe de luminosité est modélisée exactement de cette façon, ce qui donne un grain beaucoup plus naturel, qui est maintenant plus subtil dans les zones claires et plus prononcé dans les zones sombres », selon son article de blog.

Cette mise à jour apporte également de nombreux bugs corrigés avec Crop & Transform et la gestion de la mémoire. Il améliore également les indicateurs de chargement lors de la visualisation d’une photo pour faire une différence explicite entre le chargement de données localement à partir du stockage et le téléchargement de données à partir d’iCloud. Darkroom 5.5 ajoute également une invite pour remplacer les modifications si les modifications locales existantes sont différentes des modifications à distance.

Le mois dernier, Darkroom a ajouté une intégration robuste de raccourcis sur iPhone et iPad, apportant cinq actions de raccourcis différentes. L’équipe Darkroom a expliqué que ces actions fonctionnent avec toute la puissance de l’application Darkroom et peuvent être configurées pour effectuer une variété de tâches différentes :

Tout cela se passe en arrière-plan avec toute la puissance de notre application, et non une extension aux ressources limitées. Vous pourrez ajouter un filtre, définir l’intensité du filtre, l’insérer dans un cadre, et maintenant également recadrer dans un préréglage et ajouter votre filigrane à chaque photo ou vidéo traitée. À partir de là, vous pouvez l’enregistrer dans un dossier Fichiers, le télécharger sur Instagram, vous le nommez. Vous pouvez désormais recadrer automatiquement vos photos selon l’un de nos formats d’image standard. Nous choisirons le plus grand recadrage qui s’adaptera au centre afin que vous puissiez facilement exécuter une automatisation de recadrage 1:1 ou 9:16 pour préparer vos photos pour les réseaux sociaux. Nous avons également apporté cette capacité à la chambre noire elle-même lors du collage des modifications. Si vous copiez les modifications d’une photo, qui a été recadrée à l’aide de l’un de nos préréglages de rapport hauteur/largeur, et que vous les appliquez lorsque vous collez vos modifications par lots, nous recadrerons également toutes ces photos, ce qui facilitera encore plus l’obtention de toutes vos photos. et les vidéos semblent cohérentes.

Darkroom est l’un des éditeurs de photos les plus puissants pour iPhone, iPad et Mac. L’application est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec des abonnements intégrés.

