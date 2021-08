Darksiders III arrive sur Switch et sera lancé le mois prochain

Darksiders III se dirige enfin vers Nintendo Switch le mois prochain, a annoncé THQ Nordic.

Après avoir été initialement lancé sur PS4 et Xbox One en novembre 2018, le jeu – une suite de Darksiders II – sera lancé sur la plate-forme de Nintendo le 30 septembre 2021. En plus de l’édition numérique, il est également traité pour une sortie physique, arrivant dans certains magasins de détail le même jour.

Les joueurs retournent sur une planète Terre apocalyptique dans Darksiders III, un jeu d’action-aventure hack-n-slash où les joueurs incarnent FURY dans sa quête pour traquer et éliminer les sept péchés capitaux. Le Conseil carbonisé appelle FURY à se battre depuis les hauteurs du ciel jusqu’aux profondeurs de l’enfer dans une quête pour rétablir l’équilibre entre le bien et le mal et prouver qu’elle est la plus féroce des QUATRE CAVALIERS. FURY est une mage, sa forme évolue tout au long du gameplay et avec elle, ses pouvoirs et ses armes. Le vaste monde du jeu Darksiders III est présenté comme une planète Terre ouverte, vivante et de forme libre, délabrée par la guerre et la décomposition, et envahie par la nature. FURY traversera d’un environnement à l’autre, combattant des créatures d’un autre monde et déverrouillant des énigmes tout en faisant avancer l’histoire de Darksiders.

Nos copains de Push Square ont attribué à la version PS4 du jeu un score de 6/10, louant son “grand protagoniste et ses systèmes de combat peu exigeants”, mais estimant qu’il s’agissait “d’un pas en arrière des autres jeux d’action modernes” disponibles sur la plate-forme.

La version Switch inclura à la fois les DLC Keepers of the Void et The Crucible en standard, et sera au prix de 39,99 € / 39,99 USD / 34,99 £.

Excité pour celui-ci? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.