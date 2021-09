Darksiders III est sorti sur Switch aujourd’hui, voici la bande-annonce de lancement

Darksiders III est désormais disponible sur Switch, ce qui signifie que toute la série est désormais disponible pour jouer sur la console hybride de Nintendo.

Comme vous le savez peut-être déjà, cette nouvelle édition Switch du jeu est livrée avec les deux DLC (Keepers of the Void et The Crucible) inclus, et peut être récupérée à la fois numériquement sur l’eShop et physiquement au détail. C’est un hack-n-slash d’action-aventure où les joueurs incarnent Fury, le troisième des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse :

Les joueurs retournent sur une planète Terre apocalyptique dans Darksiders III, un jeu d’action-aventure hack-n-slash où les joueurs incarnent FURY dans sa quête pour traquer et éliminer les sept péchés capitaux. Le Conseil carbonisé appelle FURY à se battre depuis les hauteurs du ciel jusqu’aux profondeurs de l’enfer dans une quête pour rétablir l’équilibre entre le bien et le mal et prouver qu’elle est la plus féroce des QUATRE CAVALIERS. FURY est une mage, sa forme évolue tout au long du jeu et avec elle, ses pouvoirs et ses armes. Le vaste monde du jeu Darksiders III est présenté comme une planète Terre sans fin, vivante et de forme libre, délabrée par la guerre et la décomposition, et envahie par la nature. FURY traversera d’un environnement à l’autre, combattant des créatures d’un autre monde et déverrouillant des énigmes tout en faisant avancer l’histoire de Darksiders.

Nous avons partagé notre critique de Darksiders III hier et nous sommes désolés d’annoncer qu’il n’est pas à la hauteur de la norme que nous attendions de la série. Nous avons dit, “les problèmes techniques constants rendent les combats et la plate-forme plus frustrants qu’amusants, de longs temps de chargement suivent chaque mort et plus vous avancez, plus ces problèmes semblent s’aggraver.” Assurez-vous de lire nos réflexions complètes avant de plonger.

Bien sûr, si vous avez toujours envie de découvrir le jeu même après avoir lu notre verdict, ne nous laissez pas vous arrêter. Vous le trouverez disponible pour 39,99 $ / 34,99 £.