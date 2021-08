Darkwoods My Betrothed, le claviériste de Nightwish, Tuomas Holopainen, annonce un nouvel album

Après 23 ans de silence, les métallurgistes cultes finlandais black/epic DARKWOODS MA FAMILLE, qui figurent dans leurs rangs SOUHAITE NUIT claviériste Tuomas Holopainen, font leur retour tant attendu avec un nouvel album complet, “Ange du carnage déchaîné”, à paraître le 12 novembre via Disques de napalm. Le LP libère un mélange unique de black metal brutal et rapide et d’hymnes épiques dans lesquels des cris étranges se confondent avec des voix claires héroïques, des chœurs monumentaux et des claviers majestueux ainsi que des histoires sanglantes de famine, de guerre, de peste et de la brutalité incontournable de la nature finlandaise à l’époque de la Grande Guerre du Nord (1700-1721). Il présente l’ancienne horde de la gamme originale de 1993, maintenant augmentée par Holopainen en tant que membre à part entière du groupe et Kai Hahto (aussi de SOUHAITE NUIT) en tant que batteur de session.

Guitariste Jouni Mikkonen commentaires: “Tuomas a été présenté comme claviériste de session sur tous les albums précédents. Cette fois, il était à fond dès le moment où nous avons décidé de faire cet album et il était donc naturel pour lui de devenir un membre à part entière du groupe. Il a également apporté une contribution substantielle au processus de création.”

Aujourd’hui marque un anniversaire historique, car il y a 300 ans, le 30 août 1721, le traité d’Uusikaupunki mettait fin à la Grande Guerre du Nord et mettait l’Ange du Carnage au repos. 300 ans plus tard, elle sera à nouveau déchaînée par DARKWOODS MA FAMILLE avec le premier single maléfique “Dans le mal, la maladie et le chagrin”, avec une vidéo lyrique vicieuse. Attendez-vous au black metal le plus rapide et le plus brutal accompagné de mélodies épiques, de chœurs et de claviers majestueux en marque déposée DARKWOODS MA FAMILLE style!

Regardez la nouvelle vidéo des paroles de “Dans le mal, la maladie et le chagrin” au dessous de.

DARKWOODS MA FAMILLE sur le premier single : ““Dans le mal, la maladie et le chagrin” est notre première nouveauté depuis 1998. Pour le retour après 23 ans de silence, nous avons choisi une chanson qui met en valeur tout ce qui fait le groupe : des blastbeats meurtriers, des riffs accrocheurs épicés de mélodies envoûtantes, des cris vicieux contrastés par des voix et des chœurs clairs, majestueux des claviers et des couches de voix féminines étrangement belles. Ces ingrédients fournissent la toile musicale d’une chanson mettant en scène un dialogue entre un soldat paysan enrôlé de force dans l’armée suédoise et le Saint Ange de la Guerre du Slaughter, qui exige du soldat des actes si horribles qu’il se retrouve avec une âme déchiquetée. »

Le nouvel album contient huit chansons écrites par les trois musiciens qui ont fondé le groupe en 1993 : Pasi Kankkunen, Jouni Mikkonen et Teemu Kautonen (avec des apports créatifs substantiels de Holopainen). Les paroles sont basées sur l’histoire humaine de la Grande Guerre du Nord de 1700-1721 : comment les Finlandais ont vécu les nombreuses manifestations de l’Ange du Carnage, envoyé par Dieu pour les punir de leurs péchés.

Bassiste Teemu Kautonen sur l’album : « Les paroles sont basées sur le travail du célèbre historien finlandais Teemu Keskisarja. Ses recherches nous ont inspirés à la fois à intégrer soigneusement toutes les paroles dans le contexte historique approprié et à faire ressortir la dimension humaine en se concentrant sur les histoires de personnes individuelles et sur la façon dont elles ont vécu cette période peut-être la plus sombre de l’histoire finlandaise.”

Chanteur/guitariste Pasi Kankkunen ajoute: “Il était très important pour nous d’avoir la composition originale sur l’album de retour. Nous avons également convenu dès le début du processus de partager l’écriture des chansons dans des proportions égales – tout comme nous l’avons fait sur l’album classique de 1996 ‘Automne Roars Thunder’.”

L’ouverture de l’album “Nommez les morts” démarre avec des airs d’orgue atmosphériques mais ne laisse aucune place à la faiblesse, car quelques secondes plus tard, des tambours d’assaut, des riffs agressifs et des grognements déchaînés préparent le terrain pour tout ce qui est sur le point de venir : des paysages sonores brutaux agrémentés d’accents épiques ! La deuxième piste, “Dans le mal, la maladie et le chagrin”, transperce le noyau avec une attaque vocale empoisonnée et des couches de fond féminines d’opéra contrastées. “Marée de nuit et soleil de minuit” marque la réminiscence folk et viking avec sa présentation vocale propre et accrocheuse, ses grands chœurs et son atmosphère mystique, suivis par le piétinement lourd “Vous amère source de chagrin” et “Où nous habitons” avec ses passages de clavier obsédants et dévorants. “In Thrall to Ironskull’s Heart” met en valeur le caractère multiforme de DARKWOODS MA FAMILLE avec un début presque balladique, qui évolue vers un voyage épique et rythmé dans la bataille de Napue (1714). Le titre de l’avant-dernier morceau “Massacre” transmet la direction musicale du morceau avec précision : attendez-vous à des blastbeats et des paroles sanglantes. La chanson finale, “Brouillard noir et vent empoisonné”, libère une fois de plus un monstre sonore, combinant agression, paysages sonores obsédants et mélodies maléfiques, avant “Ange du carnage déchaîné” se termine sur les airs d’une outro semblable à une bande-son.

“Ange du carnage déchaîné” liste des pistes :

01. Nommez les morts



02. Dans le mal, la maladie et le chagrin



03. Marécage et soleil de minuit



04. Vous amère source de chagrin



05. Où nous habitons



06. Dans Thrall To Ironskull’s Heart



07. Massacre



08. Brouillard noir et vent empoisonné



09. Outro

DARKWOODS MA FAMILLE est:

Pasi Kankkunen – chant, guitare



Jouni Mikkonen – guitare



Teemu Kautonen – basse, chœurs



Tuomas Holopainen – claviers



Kai Hahto – batterie (séance)

Crédit photo: Antti Ilvonen