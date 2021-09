Darnell ‘SuperChef’ Ferguson’s Rise of Homeless to Restaurator, juge ‘Tiny Food’

Lire du contenu vidéo

Darnell Ferguson a parcouru un long, long chemin pour devenir une star de Food Network et un grand restaurateur – un succès que peu de gens auraient prédit lorsqu’il vivait dans sa voiture.

L’homme le plus connu sous le nom de SuperChef nous a rejoint vendredi sur “TMZ Live” pour décomposer sa nouvelle émission de compétition, “Tiny Food Fight”. Non, les concurrents ne se jettent pas des raisins secs, ils cuisinent de la vraie nourriture, mais à une échelle presque microscopique. C’est foutrement sauvage, et DF dit qu’il faut une tonne d’habileté.

La nouvelle émission – en streaming maintenant sur Discovery Plus et animée par le comédien Mamrie Hart — oppose les concurrents dans de minuscules défis sur le thème de la nourriture. Les gagnants remportent 5 000 $ et un trophée. Un tout petit, en plus.

Darnell n’est pas étranger aux concours de nourriture et de nourriture … ayant gagné Giada De Laurentiis‘ “Ultimate Thanksgiving Challenge” et Guy Fieri‘s “Tournoi des champions”.

Ils ne l’appellent pas SuperChef pour rien !

“Tiny Food” n’est que le dernier succès de Darnell qui nous a expliqué ce qu’il lui avait fallu pour vaincre l’itinérance et lancer son propre empire culinaire…

Regardez la vidéo… SuperChef explique pourquoi c’était si humiliant, et révèle également comment il s’est sorti de plusieurs mauvaises décisions et en a pris de très bonnes.

Tu dois prendre racine pour ce gars !!! ??