Darrell Brooks Jr: le suspect de l’attaque à la voiture de Waukesha avait un mandat d’arrêt actif au Nevada

Des policiers ferment une rue du centre-ville de Waukesha le matin après qu’un homme dans une voiture a traversé un défilé de vacances à Waukesha, Wisconsin, le 22 novembre 2021. (Cheney Orr/.)

Le suspect de l’attaque à la voiture de Waukesha, dans le Wisconsin, dimanche, a été libéré sous caution deux fois dans le Wisconsin ces dernières années, malgré un mandat d’arrêt actif au Nevada, où il était un délinquant sexuel enregistré.

Darrell Brooks Jr., le conducteur présumé, a été reconnu coupable de séduction sexuelle légale en 2006, après avoir eu des relations sexuelles avec une fille de 15 ans et l’avoir enceinte, selon la police de l’État. Brooks a reçu trois ans de probation et s’est enregistré comme délinquant sexuel au Nevada.

La police de Sparks, dans le Nevada, a arrêté Brooks le 23 juin 2016, pour avoir prétendument désobéi aux lois du Nevada sur les délinquants sexuels. Alors que Brooks a versé une caution, il n’a pas réapparu devant le tribunal, ce qui a conduit les autorités de l’État à émettre un mandat d’arrêt contre lui. Ce mandat est toujours actif, ont déclaré les autorités à Fox News.

Brooks était toujours en mesure de verser une caution après avoir été arrêté deux fois dans le Wisconsin au cours des deux dernières années. Dans le cas le plus récent, l’État a demandé une caution en espèces de 1 000 $ après que Brooks a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation à Milwaukee le 5 novembre.

Brooks a versé une caution le 11 novembre, un peu plus d’une semaine avant qu’il n’ait prétendument défoncé sa voiture dans un défilé de Noël à Waukesha, tuant cinq personnes et blessant plus de 40 personnes. Le procureur du comté de Milwaukee, John Chisholm, a déclaré dans un communiqué que son bureau procéderait à un examen de la recommandation de mise en liberté sous caution « inappropriée ».

Le procureur du district de Waukesha, Susan L. Opper, a déclaré qu’elle demanderait au tribunal de fixer une caution suffisamment élevée pour que Brooks ne puisse pas la payer.

« Nous n’avons pas « détenu sans caution » dans le Wisconsin, mais nous nous attendrons à demander une caution en espèces élevée, une caution en espèces importante afin qu’à toutes fins utiles, ils n’aient pas la possibilité de la publier parce que c’est tellement beaucoup d’argent », a déclaré Opper à Fox News lundi.

