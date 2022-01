Darrell Taylor de « The Challenge » sur MTV arrêté pour avoir été ivre en public

MTV Darrell Taylor a été arrêté pour ivresse publique, après que quelqu’un a appelé des flics pour se plaindre d’un homme très ivre allongé dans le couloir d’un appartement … TMZ a appris.

Tout s’est déroulé plus tôt ce mois-ci à Burbank … lorsque quelqu’un dans le complexe d’appartements a appelé les flics au sujet d’un homme qui aurait trébuché et aurait sonné à la porte.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé Taylor, 42 ans – un vainqueur à plusieurs reprises de « The Challenge » sur MTV – à plat sur le sol devant l’une des unités – tellement ivre qu’ils ont dû prendre des mesures pour le protéger.

Les flics ont arrêté Taylor, et il a ensuite été condamné pour intoxication publique et relâché plus tard.

Darrell nous dit qu’il essayait de regagner son hôtel et qu’il s’est perdu. Il dit qu’il s’est trompé de rue et qu’il s’est apparemment retrouvé par accident dans le complexe d’appartements.

Il s’avère qu’il n’a jamais pu regagner son hôtel. Nous avons cela.