Darren Ambrose a le flop de Manchester United Kleberson et un ancien arbitre de Premier League à remercier pour un morceau inestimable de souvenirs de Wayne Rooney pour se souvenir de ce but de Newcastle pour toujours

Vous vous souvenez du but que Wayne Rooney a marqué contre Newcastle ? Quelle grève ce fut.

Darren Ambrose était sur le terrain ce jour-là et en avait une vue magnifique et, bizarrement, il pourrait remercier Kleberson de Manchester United et l’ancien arbitre de Premier League Neale Barry pour un souvenir absolument inestimable.

Rooney est le meilleur buteur de Manchester United avec 253 buts – et celui contre Newcastle en 2005 est l’un de ses nombreux buts marquants.

Rooney a canalisé son Roy Keane intérieur alors qu’il utilisait sa colère pour tirer le ballon au fond des filets à Old Trafford

Ambrose jouait pour Newcastle à Old Trafford en 2005 et était de bonne humeur, ayant marqué le premier but du match.

C’était jusqu’à ce que Rooney décide de marquer l’un des plus grands buts en Premier League de tous les temps.

L’attaquant de United a reçu un léger coup et, alors qu’il regardait sur la touche, il pouvait voir le milieu de terrain brésilien Kleberson s’échauffer et se préparer à le remplacer.

Si cela ne suffisait pas à liquider Rooney, il était frustré par l’arbitre pour ce qu’il considérait comme un échec à réprimer la faute persistante de l’attaquant de Newcastle Alan Shearer.

Un Darren Ambrose au visage frais célèbre son premier but de ce match

Donc, la réaction de Rooney à cela a été de se retourner et de frapper le ballon aussi fort qu’il le pouvait dans le coin supérieur à 30 mètres – et Ambrose n’a pas pu s’empêcher de vouloir son célèbre maillot n°8 par la suite.

Il a déclaré à Darren Bent’s Shirt Swap, une nouvelle série qui sera diffusée en direct sur talkSPORT Edge vendredi: «C’était incroyable de simplement être témoin. Cela a un peu gâché ma journée car j’avais marqué le but là-bas.

« Si je me souviens bien, nous avons fait beaucoup de choses sur Wayne Rooney avant le match. Je ne jouais pas directement contre lui car je jouais large et il était devant.

«Je crois que Stephen Carr le marquait par l’homme. C’était un but célèbre. Il avait une petite dispute avec l’arbitre.

«Je dis une petite dispute – il devenait absolument fou. Il s’est retourné, Peter Ramage déteste que je dise cela mais il a dirigé le ballon en l’air, et alors vous pouviez juste entendre la connexion.

«Il y a une photo de lui marquant et je suis juste derrière lui avec un air de terreur qu’il est sur le point de gâcher ma journée.

« S’il y avait jamais eu un moment sur un terrain de football, j’aurais pu applaudir, je l’aurais fait. »

Rooney a presque tout gagné en tant que joueur et est maintenant manager de Derby

Depuis lors, Rooney a remporté cinq titres de Premier League pour les Red Devils, ainsi qu’une Ligue des champions et de nombreuses sélections en Angleterre.

Ambrose va même jusqu’à dire qu’il est le plus grand joueur anglais de Premier League de tous les temps.

« Il était autre chose », a déclaré l’ancien milieu de terrain.

