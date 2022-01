Darren Bent réagit en affirmant que le club londonien veut un joueur d’Arsenal de 20 millions de livres sterling

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Darren Bent a affirmé que cela le « surprenait » que Crystal Palace veuille signer l’attaquant d’Arsenal, Eddie Nketiah, comme il l’a dit à talkSPORT.

L’ancien joueur de Premier League a appris que Palace et Brighton voulaient apparemment signer le joueur évalué à 20 millions de livres sterling, car Bent pense que le braconnier d’Arsenal convient plus aux hommes de Graham Potter qu’à leurs rivaux amers.

Si Nketiah déménageait à Palace, alors il n’aurait pas à quitter Londres et il s’associerait avec une certaine figure légendaire de Patrick Vieira.

Mais, en termes de temps de jeu et de style de jeu, Brighton lui convient le mieux car ils recherchent ce braconnier, un joueur qui peut simplement faire les affaires à l’intérieur de la surface de réparation et terminer tout le bon travail qu’ils font.

Cela a été évoqué par Bent, qui pense que Brighton « crie » pour un joueur du genre de Nketiah.

« Le Palace me surprend quand ils ont Benteke et Odsonne Edouard », a déclaré Bent. « Cela me surprend un peu.

« Mais Brighton, c’est tout ce qu’ils réclament. Ils jouent certains des trucs les plus sympas. Danny Welbeck a marqué l’autre semaine, mais sa forme physique a été un problème.

« Neal Maupay est comme un attaquant inégal. Il aurait une période de but en trois matchs ici, puis ne marquerait pas pendant un certain temps.

«Mais Eddie Nketiah, tout ce dont Brighton a besoin, c’est de quelqu’un pour rester dans et autour de la boîte, puis ils les achèveront. Nketiah, pour moi, est un buteur naturel, qui va récupérer les positions. De ces deux clubs, il convient à Brighton.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Le contrat de Nketiah expire dans le nord de Londres cet été et, jusqu’à présent, les panneaux suggèrent qu’il ne signera pas sur la ligne pointillée.

Pour la star de Hale-End, il semble que Mikel Arteta le veuille toujours à bord, c’est donc un problème de contrat qui constitue la pierre d’achoppement.

Alors que d’autres clubs de Premier League semblent passionnés par les talents de Nketiah, il doit se rappeler que l’herbe n’est pas plus verte de l’autre côté.

Mais, d’un autre côté, il doit être égoïste et penser à son avenir, il s’agit de gagner ces minutes régulières pour sérieusement lancer sa carrière et passer au niveau supérieur parce qu’il a cet âge et ce niveau d’expérience maintenant.

