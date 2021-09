Darren Collison espère signer avec 1 équipe NBA spécifique

Le vétéran de la NBA, Darren Collison, est l’un des plus grands noms non signés restants en agence libre en ce moment.

Le joueur de 34 ans a joué pour les Indiana Pacers, les Dallas Mavericks, les Los Angeles Clippers et les Sacramento Kings tout au long de sa carrière de 10 ans, avant de finalement prendre sa retraite du basket-ball professionnel en 2019 pour des raisons religieuses.

Au cours des derniers mois, des rumeurs sont apparues selon lesquelles il préparait un retour.

Et il semble qu’il sache où il veut atterrir.

Selon Anthony Slater de ., Collison vise une équipe en particulier : les Lakers de Los Angeles.

«La collision serait un plus gros swing mais un pari plus aveugle. Il n’est pas apparu dans un match de la NBA depuis 2019 et a 34 ans… Ceux qui étaient dans le gymnase lors de la visite de Collison ont dit qu’il avait l’air solide – en forme de basket-ball et montrant des flashs de lui-même dans un cadre de ramassage », a-t-il écrit.

“Mais personne, dans ce bref aperçu, n’était à l’aise de prédire si Collison serait n’importe où près du joueur qui a récolté en moyenne 11,2 points et 6,0 passes décisives en tant que meneur de départ d’une équipe des Pacers qui a participé aux éliminatoires de 2019 … Mais s’il l’est (ou même s’il ne l’est pas), serait-il prêt à accepter une invitation au camp non garantie pour le prouver ? Il y a aussi le buzz selon lequel il pourrait envisager une invitation au camp des Lakers. »

En 2019, lorsque Collison s’est éloigné, il aurait facilement pu commander plus de 10 millions de dollars par an en agence libre. Il était si bon. Alors que le jury ne sait pas s’il lui reste encore quelque chose dans le réservoir, il ne s’agit pas d’une personne ayant dépassé son apogée qui revient dans le jeu. Il est parti alors qu’il avait encore beaucoup à donner.

Il convient également de rappeler que ce n’est pas la première fois que Collison est lié aux Lakers.

Les Lakers sont actuellement mentionnés comme candidats pour un mouvement à succès. Si cela ne se matérialise pas, ce ne serait pas si choquant de les voir jeter un coup d’œil à Collison.

