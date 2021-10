Darren Criss animera l’émission spéciale « The Queen Family Singalong »

ABC a annoncé The Queen Family Singalong, le quatrième volet de sa franchise à succès Singalong, avec l’acteur et auteur-compositeur-interprète primé aux Emmy Awards Darren Criss devrait accueillir, diffusé le jeudi 4 novembre (20h00-21h00 HAE).

Avec cet événement spécial d’une nuit seulement, ABC invite les amis et la famille de tout le pays à se réunir dans leur salon, à monter le volume et à passer une heure de tueur reine tubes, interprétés par des artistes musicaux que toute la famille connaît et aime.

Les performances de Queen Family Singalong incluent les artistes suivants :

Adam Lambert – « Le spectacle doit continuer »

Derek Hough avec Alexander Jean – « Un autre mord la poussière »

Fall Out Boy – « Sous pression »

Jimmie Allen avec Miss Piggy – « Crazy Little Thing Called Love »

JoJo Siwa et Orianthi – « Nous allons vous bercer »

OneRepublic – « Nous sommes les champions »

Pentatonix – « Quelqu’un à aimer »

Des représentations supplémentaires devraient être annoncées à une date ultérieure.

Pour célébrer la réouverture de Broadway, Broadway de la production théâtrale Disney les acteurs du Roi Lion et d’Aladdin se réuniront pour interpréter ce qui sera sûrement une version époustouflante de « Ne m’arrête pas maintenant. » Les interprètes incluent Milo Alosi, Tia Altinay, Lissa DeGuzman, Bonita Hamilton, Mduduzi Madela, Brandon McCall, Michael James Scott et Adrienne Walker.

The Disney Family Singalong a été créée en avril 2020 en tant qu’émission télévisée la mieux notée parmi les adultes de 18 à 49 ans sur n’importe quel réseau, n’importe quelle nuit depuis la diffusion des Oscars par ABC en 2020. Les trois éditions de « The Disney Family Singalong » ont attiré 29,9 millions de téléspectateurs au total après 35 jours de visionnage différé sur les plateformes linéaires et numériques.

The Queen Family Singalong est produit par Done+Dusted. Les producteurs exécutifs incluent Patrizia Di Maria, RJ Durell, Nick Florez, Hamish Hamilton, Raj Kapoor et Katy Mullan.

Plus tôt ce mois-ci, Le plus récent magasin « Queen The Greatest » de Carnaby Street a lancé la première des quatre éditions limitées de vinyles 7 pouces.

Avec seulement 1 000 exemplaires en circulation – 500 disponibles en magasin et 500 en ligne – les morceaux de chacun des disques ont été personnellement choisis par Brian May et Roger Taylor avec la face A représentant une chanson à succès et la face B une coupe profonde écrit par chaque membre du groupe.

Explorez les vinyles et produits dérivés Queen en édition limitée dans le magasin éphémère Queen The Greatest.