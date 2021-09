Darren Criss recrute Adam Lambert pour “A Very Darren Crissmas”

Emmy, Golden Globe, lauréat du prix Screen Actors Guild et auteur-compositeur-interprète Darren Criss a annoncé son premier album de vacances, A Very Darren Crissmas, dont la sortie est prévue pour le 8 octobre sur Decca Records.

La joyeuse collection de genres comprend des apparitions spéciales de Adam Lambert, Evan Rachel Wood et Lainey Wilson. Le premier single est une version fantaisiste du classique intemporel “Happy Holidays / The Holiday Season”. L’album est également disponible en pré-commande.

Produit par le nominé pour plusieurs Grammy et producteur de nombreux succès primés aux Grammy, Ron Fair, A Very Darren Crissmas met en valeur les connaissances musicales encyclopédiques de Darren et présente une collection éclectique de chansons : des standards de big band et des airs de nouveauté, des numéros musicaux du milieu du siècle, et ballades folk-pop modernes.

Enregistré en 2020 aux Faircraft Studios de Nashville avec une liste de musiciens locaux de premier plan, Darren fait également appel à des artistes célèbres sur l’ensemble de 12 chansons. La pop star Adam Lambert se joint au magnifiquement jazzy “(Everybody’s Waitin’ For) The Man With the Bag”, son compatriote Evan Rachel Wood prête sa délicieuse voix au classique “Somewhere in My Memory” et au seul original de l’album, ” Drunk on Christmas », met en vedette Lainey Wilson, artiste country au sommet des charts et au talent fou.

« J’ai toujours su que si jamais je faisais un album de Noël, il faudrait que ce soit bien plus qu’une simple collection de chansons que vous connaissiez déjà », dit Criss. “Je voudrais que ce soit un voyage à travers des chansons qui ont non seulement une signification personnelle dans ma vie, mais aussi une introduction unique à des chansons que les gens n’avaient jamais entendues auparavant, et une réintroduction à quelques-unes qu’ils pourraient penser connaître― mais n’ont jamais considéré différemment. Chaque choix éclectique a conduit cet album à se sentir astucieusement fidèle à son homonyme : un Noël très, incontestablement, « moi ».

Précommandez A Very Darren Crissmas.

Une tracklist très Darren Crissmas :

1. Joyeuses Fêtes / Le temps des Fêtes

2. Je veux un hippopotame pour Noël

3. (Tout le monde attend) L’homme au sac feat. Adam Lambert

4. La Saint-Patrick

5. Rivière

6. Bienvenue à la maison

7. Tous ces clichés de Noël

8. La chanson de Noël (Châtaignes grillées sur un feu ouvert)

9. Quelque part dans ma mémoire feat. Evan Rachel Bois

10. Drunk On Christmas feat. Lainey Wilson

11. Passez un joyeux petit Noël

12. Nouvel An