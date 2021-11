Darren Day a dormi dans la voiture pendant cinq mois au plus fort de sa toxicomanie

Darren Day dit qu’il a dormi dans une voiture pendant cinq mois dans les profondeurs de la toxicomanie (Photo : ./WireImage)

Darren Day a été contraint de dormir dans une voiture pendant cinq mois au plus fort de sa toxicomanie après s’être retrouvé sans abri.

La star du West End, 53 ans, était un nom connu avec une carrière sur scène et à l’écran dans les années 90, mais sa vie s’est effondrée lorsqu’il a développé une dépendance à la cocaïne.

En 2006, après avoir perdu sa maison, ses voitures et avoir été déclaré en faillite après avoir dépensé plus de 2 000 £ par semaine en drogue, un ami a autorisé Darren à emprunter sa voiture pour y dormir.

Darren s’est ouvert dans une interview au Sunday Times où il a révélé qu’il dormirait sous des manteaux dans un parking du nord de Londres et qu’il consommait encore de la drogue à l’époque.

Mais malgré la dévastation dans les coulisses, Darren obtenait toujours des rôles au théâtre et se présentait pour des représentations comme si de rien n’était.

Au sommet de sa carrière, il possédait plusieurs propriétés à Londres et à Brighton et possédait plusieurs voitures tape-à-l’œil, mais sa dépendance à ce qu’il appelle la «poudre de démon» lui a tout fait perdre.

Darren était extrêmement populaire dans les années 1990 (Photo: .)

À un moment donné, lorsque les choses étaient «vraiment sombres», il s’endormait en pleurant en se demandant comment il s’était retrouvé là où il était, et pleurait en se réveillant le lendemain matin.

En 2006, Darren s’était séparé de la fiancée Suzanne Shaw du groupe Hear’Say, peu de temps après avoir accueilli son fils Corey, maintenant âgé de 16 ans, lorsque des huissiers ont saisi leur maison et leurs voitures.

Darren et sa fiancée Suzanne Shaw, photographiés en 2004, se sépareraient en 2006 peu de temps après la naissance de leur fils (Photo: .)

Darren s’est retrouvé sans abri et sans le sou, mais ses dealers continueraient à lui donner de la drogue gratuitement car il avait dépensé tellement d’argent au fil des ans – un chiffre qui, selon lui, est proche d’un million de livres sterling.

L’ancien présentateur de télévision a réussi à reprendre sa vie en main et à arrêter la drogue, malgré de nombreuses rechutes.

Il a récemment célébré le jalon massif d’atteindre 18 mois de sobriété.

Darren vient de fêter ses 18 mois d’abstinence (Photo: WireImage )

L’ancienne star de Celebrity Big Brother s’est rendue sur Twitter où il a annoncé la nouvelle et a dit « à tous ceux qui ont du mal là-bas, vous pouvez le faire ».

Il a ajouté: « Je ne suis plus un coup de poing blanc, je m’en tiens à la récupération avec un R majuscule. »

Plus : Showbiz



Il a exhorté toute personne aux prises avec une dépendance à « se rendre aux réunions, trouver un sponsor, 12 étapes, tout et tout ce qui fonctionne ».

L’acteur, désormais sur pied, est amoureux d’une nouvelle fiancée et sera en tournée avec la comédie musicale Footloose au début de l’année prochaine.

