Darren Gough dit qu’il veut juste des réponses pour son ex-coéquipier Azeem Rafiq, dans le cadre d’une enquête sur les abus raciaux d’anciens joueurs de cricket du Yorkshire envers le joueur de 30 ans.

Les allégations de Rafiq contre le club sont dans le domaine public depuis plus d’un an mais, à la suite des révélations d’ESPNcricinfo sur le contenu d’un rapport indépendant sur la question, le problème a commencé à prendre de l’ampleur.

Rafiq a été victime de « harcèlement racial et d’intimidation »

Le rapport a déterminé que Rafiq avait été victime de « harcèlement racial et d’intimidation » pendant son séjour au club, mais il est depuis apparu que le panel a déterminé que les abus étaient utilisés « dans un esprit de plaisanterie amicale ».

Le Yorkshire a récemment conclu qu’aucun employé ne ferait l’objet de mesures à la suite du rapport.

Maintenant, la situation s’est aggravée au niveau politique, avec le président du Yorkshire, Roger Hutton, convoqué devant une commission parlementaire du numérique, de la culture, des médias et des sports.

Et Gough, qui était le capitaine de Rafiq, a déclaré que la façon dont le Yorkshire County Cricket Club avait géré la situation avait « été une blague ».

Gough a déclaré à talkSPORT qu’il avait parlé à Rafiq au cours des derniers jours

« Depuis cette interview, et avant cela, j’ai toujours discuté avec lui. Je n’ai discuté avec lui qu’hier soir – il m’a appelé – et pour le surveiller parce que j’en ai été proche », a déclaré Gough à talkSPORT.

«J’ai perdu deux amis à cause de la santé mentale au cours des neuf derniers mois, deux de mes amis les plus proches, un de mes meilleurs amis, alors je sais ce qu’il ressent.

« Vous l’avez entendu dans cette interview, il a presque tout perdu. Il a perdu son enfant.

Rafiq a quitté le Pakistan pour l’Angleterre alors qu’il était jeune

« Il est marié, il a quelques jeunes maintenant. Et, quand tout cela a commencé, la pression sur lui et sa famille a été immense. Tout ce qu’il veut, ce sont des réponses.

«Je pense que, progressivement, il a reçu quelques réponses au goutte-à-goutte, mais l’échec du Yorkshire à révéler les détails de cette enquête sur les allégations de racisme et certaines des formulations qu’ils ont utilisées – ce n’était qu’une blague.

«Je pense que la seule façon dont cela allait se terminer était que le gouvernement s’implique et maintenant ils sont impliqués.

« Comme vous l’avez entendu dire, il ne veut nommer personne. Il voulait juste que les choses s’arrangent et c’est retard, après retard, après retard.

Ballance admet qu’il a été impliqué dans certains des abus raciaux de Rafiq

L’ancien international anglais Gary Ballance a déclaré qu’il était responsable de certaines des conditions offensantes auxquelles Rafiq a été soumis pendant son séjour à Headingley, ajoutant qu’il « regrette » d’avoir utilisé une insulte raciale.

« Il a été rapporté que j’avais utilisé une insulte raciale et, comme je l’ai dit à l’enquête indépendante, j’accepte que je l’ai fait et je le regrette », a-t-il déclaré.

« Pour être clair, je regrette profondément une partie du langage que j’ai utilisé dans ma jeunesse. »

Il a ajouté: « Je ne souhaite pas discréditer Rafa en répétant les paroles et les déclarations qu’il a faites à propos de moi et d’autres, mais je dois être clair qu’il s’agissait d’une situation où les meilleurs amis se disaient des choses offensantes qui, en dehors de ce contexte , serait considéré comme totalement inapproprié.

Goughy a été d’un grand soutien pour moi de me choisir à me soutenir au cours des dernières années .. les gars de Barnsley 👊🏽👊🏽👊🏽 https://t.co/xROgiXUSnT – Azeem Rafiq (@AzeemRafiq30) 3 septembre 2020

« Je regrette que ces échanges aient eu lieu mais à aucun moment je n’ai cru ou compris que cela avait causé la détresse de Rafa.

« Si j’avais cru cela, j’aurais immédiatement arrêté. Il était mon meilleur pote au cricket et je tenais beaucoup à lui. À ma connaissance, il n’a jamais été allégué que j’avais réduit Rafa aux larmes.

Et Gough dit qu’il veut maintenant juste des réponses pour que Fariq puisse passer à autre chose et « vivre le reste de sa vie ».

Rafiq a parlé de ses luttes contre le racisme dans le cricket

« N’importe quel joueur, quand vous quittez un club, peu importe comment il est parti, vous avez été limogé, vous avez été libéré, vous devriez avoir des souvenirs amusants de votre temps parce que c’est votre rêve de jouer pour ce club, votre rêve de jouer sportive professionnelle.

«Il a manifestement été blessé par tout ce qui s’est passé dans sa vie et il a besoin de réponses, et ils devraient lui donner des réponses.

«S’il obtient les réponses, et qu’il peut s’installer et vivre le reste de sa vie, et passer à autre chose, c’est tout ce qui me préoccupe à ce stade.

« C’est tout ce que je veux – Azeem soit heureux. Voilà toute l’histoire. »