Darren Gough offre une évaluation sombre des chances des Ashes de l’Angleterre contre l’Australie et dit que Joe Root et ses collègues sont « pour un long voyage »

Darren Gough craint pour les chances de l’Angleterre en Down Under cet hiver et a averti que cela pourrait être un « long voyage » pour les joueurs.

L’équipe de la série Ashes a été annoncée ce week-end à la suite de craintes que la tournée ne se déroule même pas en raison des règles strictes de quarantaine en Australie.

Root mènera l’Angleterre dans une série Ashes Down Under cet hiver

L’Angleterre manquera des stars comme Jofra Archer et Ben Stokes pour la série de cinq matchs.

Bien que le manque de rythme de l’attaque au bowling suscite des inquiétudes, Gough suscite également des craintes quant à la faible équipe de frappeurs qui sera assiégée par les Aussie Quicks tout l’hiver.

Gough, qui a remporté 225 guichets de test pour l’Angleterre, a déclaré à talkSPORT : « Je regarde et je me demande comment l’Angleterre peut gagner cette série ? S’ils peuvent obtenir 450 frappeurs en premier, ils peuvent alors utiliser l’attaque de bowling qu’ils ont choisie pour récompenser professionnellement cette équipe de frappeurs australiens.

« Où ils vont en avoir 450, c’est ma préoccupation. Je regarde les moyennes des joueurs.

Goughie a fait part de certaines inquiétudes concernant l’alignement des frappeurs en Angleterre

« Joe Root a une moyenne de 50, est le seul et absolument le meilleur joueur du monde.

« Alors vous avez [Jonny] Bairstow sur 33, [Rory] Brûle 32, [Jos] Majordome 33, [Zak] Crawley 28, [Haseeb] Hameed 35, mais pour être juste six tests, [Dan] Laurent 27.23, [Dawid] Malan 28.62, [Ollie] Pape notre grand talent 32.

« C’est notre alignement de combat. Vous déterminez si nous allons systématiquement marquer plus de 400 avec la batte en Australie… Je ne pense pas que nous le soyons.

« Ils vont venir vers nous avec [Pat] Cummins, [Mitchell] Starc et [Josh] Noisetier. Ils ont [James] Pattinson, s’il est en forme, comme remplaçant.

«Ils ont un rythme sérieux dans leur arsenal et ils vont nous frapper à fond.

Stokes faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui n’a pas réussi à regagner les Ashes en 2019, et manquera la prochaine en Australie cet hiver

« Nous avions besoin de quelqu’un d’un peu différent qui n’aura pas peur de marquer encore plus vite [James] Vince. Au moins, il est bon sur le dos, il a bien joué lors de la dernière tournée et j’ai pensé que c’était un peu sévère certaines des critiques qu’il a reçues.

«Ils ont fait preuve de loyauté envers certains joueurs et il sera intéressant de voir comment ils s’en sortent.

« Vous regardez ces moyennes, nous parlons de 33 est le meilleur deuxième derrière Joe Root et Hameed sur 35 après seulement six tests.

« C’est vraiment choquant. Je suis un peu déçu par cette équipe de test et je pense juste que l’Australie a passé un si mauvais moment, ils ont été battus par l’Inde la dernière fois, n’ont pas voyagé depuis 12 mois, ne jouent qu’à la maison et seront tellement prêts pour ça Série d’essais.

L’Australien a retenu les Ashes en Angleterre en 2019, alors que les anciens rivaux du cricket ont fait match nul 2-2 dans la série de cinq matchs.

«Cette équipe d’Angleterre va avoir besoin de Joe Root pour marquer quatre cents en cinq tests, car je ne vois personne d’autre en obtenir un.

« Il nous manque Archer et Stokes, nous le savons, mais ça va être très difficile. S’ils obtiennent d’une manière ou d’une autre un résultat, ce sera le résultat le plus étonnant de tous les temps.

« Nous avons fait Chris Silverwood si vous pouvez obtenir ce résultat, mais sinon, je pense à ces gars-là car cela pourrait être un long voyage. »