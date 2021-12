Darren Gough présente sa vision du Yorkshire à la suite de la tempête de racisme Azeem Rafiq alors que Steve Harmison fait ses adieux émotionnels à son collègue de talkSPORT

Darren Gough a présenté sa vision du Yorkshire County Cricket Club après que la légende de talkSPORT a été nommée directeur général du cricket.

L’ancien quilleur rapide anglais prend la tête du club pendant une période incroyablement mouvementée de son histoire.

GETTY

Goughie est le nouveau directeur général du Yorkshire County Cricket Club

Leur gestion des expériences de racisme et de harcèlement d’Azeem Rafiq a été largement critiquée et a conduit à la démission du président Roger Hutton et du directeur général Mark Arthur.

Vendredi, 16 membres du personnel d’entraînement et médical ont été licenciés, dont l’entraîneur de l’équipe première Andrew Gale et le directeur du cricket Martyn Moxon.

Gough ne se faisait aucune illusion sur l’ampleur de la tâche qui l’attendait, avec son contrat initial jusqu’à la fin de la saison 2022, mais a exposé ce qu’il veut accomplir.

Rafiq a témoigné devant le comité du DCMS de ses expériences au Yorkshire

L’animateur de Drivetime a déclaré à talkSPORT après son retour dans le Yorkshire : « Nous devons faire face à ces problèmes, prendre des mesures positives. Ce sera la chose la plus importante que nous examinons.

« Nous serons surveillés par le monde du sport, pas seulement dans ce pays mais partout dans le monde. Nous devons faire la différence et je pense que c’est évident.

«Nous devons emmener tout le monde dans le Yorkshire, peu importe d’où ils viennent, en voyage, les engager, les écouter et je sais que c’est un si gros travail à cause de cela. Je le fais vraiment, vraiment.

« Nous devons reconstruire. Nous devons reconstruire une culture et faire du Yorkshire County Cricket Club un endroit meilleur et plus inclusif.

« C’est de cela qu’il s’agit. C’est assez évident et c’est ce que je vois pour le club en ce moment. »

L’une des premières tâches de Goughie sera de nommer un nouvel entraîneur et un nouveau personnel pour la première équipe avant la nouvelle saison.

Gough sait qu’il a une tâche difficile devant lui

Il a ajouté : « Je sais sur les réseaux sociaux et dans certains médias que le favori pour le poste est quelqu’un d’autre dans un autre club.

«Cette personne est un excellent entraîneur, mais nous devons suivre le bon processus. Il y aura un panel d’entretien, il y aura des personnes interviewées.

«Il y a des entraîneurs magnifiques qui ne sont pas au travail en ce moment, certains le sont.

« Certains auront envie de ce défi. Pour celui qui le prend, ce sera un défi difficile. Il y aura beaucoup de changements et c’est pourquoi j’ai accepté le poste.

« C’est un gros travail de reconstruction. Le club est sorti et l’a admis. Vous m’avez entendu sortir sur talkSPORT et dire que tout ce qui s’est passé avec Azeem Rafiq et les autres membres a été mal géré.

«C’était la chose la plus importante. Cela a été mal géré et le club l’a reconnu. C’est tellement important.

Steve Harmison était ravi de voir Gough décrocher le poste, mais a admis qu’il était dévasté de le voir quitter talkSPORT.

Le soleil

Harmison était triste de voir son ami et collègue de talkSPORT partir

Il a déclaré : « Mes pensées initiales étaient : « êtes-vous fou de prendre cela ? » Ce sera l’un des travaux les plus difficiles non seulement dans le cricket, mais aussi dans le sport.

«Nous avons vu les gros titres, mais plus j’y ai pensé – il est potentiellement la seule personne qui pourrait rassembler ce club.

« La nature de qui est Darren, la personne qu’il est, l’affection qu’il a pour les gens et ce que les gens ont pour lui – la première chose était de remettre le vestiaire en place parce que beaucoup de joueurs avaient couru pour les collines à cause de 16 membres du personnel avaient été finis.

« On lui a confié le travail jusqu’en 2022, mais c’est un travail de cinq ans, un travail de 10 ans pour Darren. Il doit le voir ainsi. Le Yorkshire ne revient pas de sitôt.

« Ils ne peuvent pas, ce n’est pas possible.

«Je suis dévasté qu’il quitte talkSPORT parce qu’il a travaillé 12/13 ans pour convaincre tout le monde non seulement qu’il en sait beaucoup sur le football, mais qu’il est brillant à la gare. Je suis dévasté qu’il ne soit pas ici, mais parfois ton cœur te mène là où tu dois aller.

« C’est là que Darren est allé et je suis aux anges pour lui. Je ferais n’importe quoi pour lui s’il avait besoin d’un coup de main.

« Hier, il y a eu un nombre incalculable de messages à Darren qui disaient que si jamais vous aviez besoin d’un coup de main, décrochez simplement le téléphone. C’est ce que fait Darren Gough.