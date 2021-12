Darren Rovell a acheté une authentique bouteille de pilules Hugh Hefner Viagra

Darren Rovell s’est vanté sur Twitter d’avoir acheté le meilleur flacon de pilules de tous les temps, et il pourrait avoir raison.

Rovell, qui couvre les affaires sportives pour Action Network et s’est déjà arrêté chez ESPN et CNBC, a payé 7 860 $ pour une authentique bouteille de pilules de la prescription de Viagra de Hugh Hefner lors d’une vente aux enchères; l’article provenait de la collection de Crystal Harris Hefner, la troisième épouse de l’ancien magnat de Playboy.

Alors, pourquoi l’a-t-il acheté ?

Darren Rovell a acheté une vieille bouteille de pilules Hugh Hefner Viagra.Julien’s Auctions

« Les collectionneurs de souvenirs recherchent des pièces de conversation – des pièces qui suscitent la réaction de leurs amis, de leur famille et des collectionneurs », a déclaré Rovell au Post.

Hugh Hefner et Crystal Hefner. pour Playboy

Julien’s, la maison d’enchères d’Hollywood où Rovell a acheté la bouteille qui contenait autrefois le médicament contre la dysfonction érectile de Hef, a initialement fixé une estimation de 1 000 $ à 2 000 $ pour l’article.

Darren RovellInstagram

Cependant, comme l’action que les pilules étaient censées provoquer, les enchères sont devenues chaudes et lourdes.

Il y a une méthode à la folie de Rovell, en particulier en ce qui concerne les évaluations des investissements, et bien que près de 8 000 $ semblent beaucoup, il pourrait vraisemblablement lancer une campagne de marketing pour générer un profit net si le jour venait où il voulait se séparer de l’objet de collection.

Un problème avec la Constitution de 43 millions de dollars vendue ce soir ? Il n’a pas d’autographes ! Fier de ce John Hancock dans ma collection. Il s’agit d’un billet de loterie signé pour reconstruire Faneuil Hall à Boston, qui est devenu le « berceau de la liberté ». pic.twitter.com/u5Ttzlw1bB – Darren Rovell (@darrenrovell) 19 novembre 2021

La vaste collection de souvenirs de Rovell comprend un billet de loterie signé par John Hancock pour reconstruire Faneuil Hall à Boston, et de nombreux chèques dont Denzel Washington payant ses sièges sur le terrain pour les matchs des Lakers, John F. Kennedy s’abonnant au Washington Post, Joe Montana payant son deuxième année. appartement d’un an à Notre Dame et Amelia Earhart payant pour une opération du nez.

Ma collection de billets Ferris Bueller : En plus, les billets du 5/6/85, le jour où Ferris a décollé. Les matchs sont mis en évidence dans le jeu des Cubs. Gauche signé par Lee Smith, qui a lancé le lancer que Ferris a attrapé. L’autre attend Broderick. Bas. Billet 24/09/85. Jeu quand ils ont filmé. pic.twitter.com/Xxf2cElK2g – Darren Rovell (@darrenrovell) 5 juin 2021

Il collectionne également des billets et est le propriétaire de trois billets du match Rudy de Notre Dame, trois billets du jeu réel Ferris « a décollé » le jour à Wrigley où « Ferris Bueller’s Day Off » a été filmé et un billet du jeu Michael Jordan a porté pour la première fois des Air Jordans en 1984.