Darren Till a déchiré son LCA dix semaines seulement avant la défaite de Derek Brunson, selon la légende de l’UFC Michael Bisping

Michael Bisping a révélé que Darren Till avait subi une grave blessure au LCA lors de la préparation de son combat contre Derek Brunson samedi soir.

“Le gorille” ne ressemblait plus à lui-même à Las Vegas alors qu’il était abattu à volonté par son adversaire américain et finalement étouffé au troisième tour.

Till a été vaincu via un étranglement arrière nu de Brunson au troisième tour

Brunson a dominé la nuit alors qu’il a remporté sa quatrième victoire consécutive et a potentiellement mis en place un éliminateur de titre des poids moyens à tout le moins.

Pourtant, Till semblait dépourvu de l’agressivité et de la puissance qui l’ont propulsé vers un titre des poids mi-moyens tiré il y a à peine trois ans et il vient de gagner une fois lors de ses cinq derniers combats.

Les anciens de la « Team Kaobon » sont tristement célèbres et ont toujours été ouverts et honnêtes à propos des démons auxquels il a été confronté après avoir été assommé par Jorge Masvidal à la 02 Arena de Londres il y a plus de deux ans.

Pourtant, Bisping a appris à l’UFC Apex que son compatriote souffrait d’une grave blessure au genou dix semaines seulement avant le combat.

Le pedigree de lutte de Brunson s’est avéré trop pour Till

“Je suis allé dans les coulisses pour voir Darren après le combat, il était très déçu bien sûr, mais c’était un homme et il tenait bon”, a déclaré Bisping à BT Sport.

«Il était frustré et c’est compréhensible. J’ai passé environ 30 minutes avec lui et Colin Heron, juste à lui parler et à lui donner quelques conseils.

“Peut-être que je brise le code du gars ici, mais il y a eu une blessure dans ce combat, il a déchiré son LCA il y a environ 10 semaines et il ne l’a jamais mentionné.”

Il a poursuivi: «C’est une excuse, c’est une raison, peu importe comment vous voulez l’appeler, il ne l’a jamais mentionné et je suis sûr que Derek a également eu des problèmes.

“Certainement avec ce genre de blessure, et il a dit qu’il suivait toutes sortes de traitements médicaux avant le combat.

“Bien sûr, avec cette blessure, cela aurait entravé sa performance, mais vous ne pouvez pas enlever Derek Brunson ce soir-là, Darren a choisi d’intervenir.”

