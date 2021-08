Darren Till dit qu’il est prêt à revenir au poids welter pour combattre Kamaru Usman

Darren Till estime qu’il pourrait revenir à 170 livres et ainsi ouvrir le débat sur un éventuel combat contre Kamaru Usman pour le titre.

Till est passé à 185 livres après sa défaite par KO contre Jorge Masvidal. Depuis lors, il est allé 1-1 avec une victoire décisive sur Kelvin Gastelum et une défaite contre Robert Whittaker. Maintenant, Darren se prépare à affronter Derek Brunson lors de l’événement principal à l’UFC Vegas 35. Cependant, il dit qu’il pourrait être prêt à passer au poids welter pour affronter Kamaru Usman.

Dans une récente interview avec ESPN, Darren Till a évoqué la possibilité de passer au poids welter.

«Il pourrait probablement donner le poids welter. Je sais que Kamaru Usman veut me combattre, je sais qu’il a dit ça. Il a dit ‘Je veux toujours me battre Till’, nous avons un peu d’histoire. Lui et Leon sont destinés à se battre. Leon va prendre ce titre, mais pourquoi ne pas venir un dernier hourra et voir si je ne peux pas avoir cette ceinture que j’étais censé avoir. “