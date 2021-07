Darren Till fait l’objet d’une enquête de la police pour… avoir partagé un mème !

Darren Till | Image: Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Darren Till est un combattant assez controversé et maintenant fait l’objet d’une enquête par la police après avoir partagé des mèmes.

C’est le Liverpool Echo qui a le premier rapporté cette nouvelle :

«Plusieurs publications sur Instagram de Darren Till ont été signalées à la police de Merseyside après qu’il ait été critiqué en ligne. Le combattant de l’UFC, de Liverpool, a été accusé d’avoir fomenté l’homophobie et la transphobie après avoir partagé une série de mèmes et de commentaires sur les homosexuels et les transgenres sur Instagram. Le message a été signalé à la police du Merseyside et un porte-parole des forces de sécurité a déclaré que des enquêtes étaient en cours ‘«.

Face à cette nouvelle, la star anglaise a fait ces publications, la seconde comprend un commentaire de Dana White :

Le post a reçu 100 000 likes… ce fut une journée de publication réussie sur Instagram je dirais… J’ai un post plus important ce week-end pour vous, encore plus offensant. activez les notifications de publication !!!! https://t.co/mU1o989c4c -D (@darrentill2) 29 juillet 2021

«La publication avait 100 mille ‘Je t’aime’ … Ce fut une journée réussie de publications sur Instagram, je dirais… Ce week-end j’ai de meilleurs articles pour vous, et plus offensif. Activez les notifications !! ».

«Tu ne peux pas annuler qui s’en fout«.

Le président de l’UFC a répondu : “VÉRITÉ!”.

Le même point de vente de Liverpool rapporte également que Darren Till disait dans une vidéo sur les réseaux sociaux que il ne pense jamais à changer et qu’il a des amis transsexuels et que tout le monde a trouvé le meme drôle. Le mème en question est le suivant :

“Quand tu es transgenre et que tu penses être enceinte…”.

