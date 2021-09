Darren Till s’est battu à l’UFC Las Vegas 36 avec une déchirure ligamentaire complète, déclare son entraîneur-chef

En tête d’affiche du UFC Las Vegas 36, Darren jusqu’à subi ce qui était sa quatrième défaite lors de ses cinq dernières apparitions avec le UFC. Mais au-delà de son récent record alarmant sur l’Octogone, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est sa soumission à Derek Brunson c’est sa performance au cours des trois rounds que dura le combat.

Till ressemblait à l’ombre de ce combattant qui, il y a tout juste un an, a parcouru la distance avec l’ancien champion, Robert Whittaker. Et selon son entraîneur-chef en Équipe KaobonCe qui a nui à leurs performances, c’est un ligament déchiré qu’ils ont gardé secret de l’UFC.

Avis

“C’est arrivé il y a neuf semaines, en difficulté”, a expliqué Colin Heron à Brett Okamoto d’ESPN. « Une radiographie a été effectuée pour voir complètement la blessure. Les résultats sont revenus comme une déchirure complète du ligament. Alors c’est parti, non ? C’est ce que le médecin et moi avons recommandé. Mais Darren étant Darren, a-t-il dit, ‘pouvons-nous attendre deux semaines et voir si je peux commencer à courir et frapper les pads ?’ Et je me dis ‘non, en fait’. Un ligament déchiré ne guérit pas tout seul. On parle de chirurgie puis de rééducation de six mois. Mais avant que je le sache, il m’en a convaincu, comme il le fait d’habitude. Je n’ai toujours qu’une option : le soutenir, quelle que soit la décision.

Après avoir fait son retour à 185 livres, Till, classé numéro huit, est 1-2 dans la division, sa seule victoire étant une décision partagée ténue contre Kelvin Gastelum il y a près de deux ans dans le UFC 244.

Le NSAC lui accordant une suspension médicale de six mois, nous ne reverrons probablement pas Till avant la mi-2022.

