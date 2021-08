Darren Till “très inquiet” Tyron Woodley pourrait “faire un plongeon” contre Jake Paul le 28 août

in

Darren Till craint que Tyron Woodley n’ait été payé pour perdre contre Jake Paul lorsqu’ils se battront plus tard ce mois-ci.

Woodley n’a jamais boxé professionnellement auparavant, mais a détenu le titre des poids mi-moyens de l’UFC pendant près de trois ans à son apogée.

Till s’inquiète pour Woodley avant son combat avec Jake Paul

Il affrontera la star de YouTube Paul à un poids de 190 livres dans un combat de huit rounds le 28 août après avoir vu son meilleur ami Ben Askren se faire éliminer en avril.

Une rivalité entre les deux hommes est bien née, « The Chosen One » étant libre d’accepter un combat après sa libération de l’UFC plus tôt cet été.

Ayant déjà admis qu’il gagnerait un salaire élevé en carrière grâce au combat, Till craint que l’homme qui l’a battu en 2018 ne se batte pour des raisons qui pourraient être qualifiées de fallacieuses.

“Tyron Woodley m’a battu juste et carré”, a-t-il déclaré sur The MMA Hour. « Suis-je un meilleur combattant que Tyron ? Oui, je crois vraiment.

Woodley n’est pas une blague, malgré une mauvaise série de résultats récents, comme Till l’a découvert en septembre 2018

« Vous savez, je vais continuer à tamponner mon nom.

«Mais il m’a battu juste et carré. Et juste, je suis très, très inquiet que, comme, il soit payé une grosse somme pour avoir fait, comme, une plongée ou quelque chose.

“Très inquiet à ce sujet.”

Bien que Woodley n’ait pas gagné depuis qu’il a conservé son titre de 170 livres contre Till à Dallas en 2018, il reste l’un des plus grands champions de la division de l’histoire.

Bien qu’il s’entraîne avec le grand Floyd Mayweather Jr en vue du combat à Cleveland, Till n’est pas convaincu que Woodley prendra le combat particulièrement au sérieux.

« Je n’en sais pas assez ; Je ne sais pas à quel point Jake Paul est puissant, avec son équipe. Je ne sais pas, mon pote. Je sais juste que si Woodley veut le battre, il peut le battre. C’est simple.

«Je ne lance pas de haine contre Jake Paul. Le gars a l’air de savoir boxer et de s’entraîner dur. Alors, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas.”