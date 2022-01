Darren Wharton, ancien claviériste de Thin Lizzy, sortira l’album « Road To Eden » en avril

groupe de rock britannique OSER sortira son 10e album studio, « Route d’Eden », le 1er avril via Dossiers de légende. Le premier single du LP, « Né dans la tempête », arrivera le vendredi 14 janvier.

Pour accompagner la sortie, OSER embarquera pour une tournée de 12 dates au Royaume-Uni en octobre 2022.

« Route d’Eden » suit OSERles albums acclamés par la critique « Terrain sacré » (2016) et « Sortir du silence 2 » (2018). Les deux albums ont atteint le n ° 1 dans le Amazon Charts Rock classique dans quatre pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. OSER est entré dans le top 5 du classement officiel du rock britannique, n ° 6 dans les charts américains Amazon Classic Rock et n ° 1 dans les importations de rock japonais.

« Route d’Eden » est destiné à être un autre moderne OSER classique. Produit par le chanteur/auteur-compositeur Darren Wharton (ex-MINCE LIZZY) dans son studio des montagnes majestueuses du nord du Pays de Galles, le LP a un côté rock plus dur que les albums précédents, tout en conservant le son atmosphérique et les mélodies anthémiques qui sont devenues la marque de fabrique du groupe.

« Nous voulions écrire un album qui se traduise bien en performance live », déclare Darren. « « La route de l’Eden » a de grands hymnes, de l’énergie et du pouvoir. Nous avons hâte de jouer les nouvelles chansons en direct. »

OSER est:

Darren Wharton – Voix, Claviers



Vinny Burns – Guitares



Nigel Clutterbuck – Basse



Kev Whitehead – Tambours



Marc Roberts – Claviers

« Route d’Eden » liste des pistes

01. Né dans la tempête (4:45)



02. Berceau à la tombe (4:21)



03. Le feu ne se fane jamais (3:51)



04. Route d’Eden (4:07)



05. Amoureux et amis (3:43)



06. Seul les bons meurent jeunes (4:37)



07. Je vais toujours (4:24)



08. la grâce (3:44)



09. Le diable chevauche ce soir (3:49)



dix. Que ton royaume vienne (4:30)



11. Né dans une tempête (Romesh Remix) (4:21)



