Darriynn Brown accusé du meurtre de Cash Gernon 10z viral

Le Texas de 18 ans qui avait déjà fait face à des accusations de cambriolage, d’enlèvement et de blessure d’un enfant dans le cadre de la mort d’un enfant de 4 ans Espèces Gernon fait maintenant face à une accusation de meurtre qualifié, les dossiers de la prison du comté de Dallas examinés par Law & Crime show. Darrynn Brown montant du cautionnement a été augmenté de 5 000 000 $, portant le montant total du cautionnement à 6 625 000 $.

Brown reste détenu à la prison du comté de Dallas.

Le jeune de 18 ans est accusé d’avoir enlevé Gernon de son berceau au milieu de la nuit et d’avoir ensuite tué l’enfant de 4 ans dans une banlieue de Dallas, au Texas, en mai dernier. Le corps couvert de sang de Gernon a été découvert au milieu d’une rue.

Une femme qui a dit avoir appelé le 911 a déclaré à CBS DFW qu’elle avait découvert le corps du garçon le 15 mai.

“Je vois quelque chose sur la route et ma première pensée était que c’était un chien”, a-t-elle déclaré. «Plus je m’en approche, je peux dire que c’est un humain parce que je vois une main et je vois des jambes. Très traumatisant. J’ai trois enfants. Voir un enfant couvert de sang au milieu de la rue, c’est vraiment traumatisant.

Victime identifiée comme étant Cash Gernon.

Cause, mode de décès toujours en attente. Il a un frère jumeau.

Le corps de Cash Gernon a été retrouvé à 800 mètres de l’endroit où il vivait avec son frère jumeau. Allongé dans une mare de sang et pris à l’origine pour un animal mort par un voisin, la police a déclaré que le garçon avait de multiples blessures causées par “une arme blanche”. Dans des images de surveillance récemment publiées, l’homme identifié comme Brown peut être vu en train de saisir l’enfant pendant qu’il dormait. Une vidéo supplémentaire montre prétendument l’accusé retournant sur les lieux du crime, planant au-dessus du berceau et envisageant vraisemblablement de voler le jumeau du garçon (après que Cash était déjà mort) mais décidant finalement de ne pas le faire.

Un peu plus d’une semaine après l’arrestation de Brown, il a été signalé que le suspect avait tenté de « prendre » un autre enfant aussi récemment qu’en février.

Comme l’a rapporté Law&Crime, l’incident d’enlèvement de février n’a pas été signalé à l’origine parce que le propriétaire/victime présumée a refusé de porter plainte contre Brown. Selon l’affidavit rapporté par KTVT, Brown s’est introduit dans la maison d’un homme et a commencé à fouiller dans diverses pièces et placards. L’homme a affirmé avoir ramassé un couteau de cuisine et l’avoir brandi en direction de Brown tout en exigeant que le suspect quitte les lieux. L’accusé serait parti après cela, mais seulement brièvement. Selon l’affidavit, Brown est revenu et a commencé à donner des coups de pied à une porte intérieure entre la maison et le garage de la propriété, incitant le propriétaire à ouvrir la porte pour voir ce qui se passait. Après cela, l’homme a affirmé que Brown l’avait frappé au front.

Le propriétaire, un grand-père, a affirmé que Brown était ensuite entré dans le salon où dormait sa petite-fille de 2 ans. L’adolescent aurait attrapé la jeune fille et aurait tenté de l’emmener vers la buanderie. L’homme a déclaré qu’il avait d’abord supplié Brown de laisser partir la fille, mais qu’il avait été ignoré. La jeune fille a ensuite été arrachée des mains de Brown par le grand-père, selon l’affidavit.

Dans une déclaration à la police, l’homme a déclaré que sa petite-fille était “surprise et a commencé à pleurer lorsqu’elle s’est réveillée lorsque Brown la tenait”.

Mais le grand-père a d’abord refusé de porter plainte après que Brown se soit excusé, a déclaré la police.

“[H]Nous étions désolés d’être entrés par effraction dans sa maison et d’avoir essayé d’emmener son petit-enfant », a déclaré un rapport de police, décrivant les prétendues excuses de Brown à Walmart qui auraient eu lieu deux semaines après la prétendue tentative d’enlèvement. Après la mort de Cash Gernon, le grand-père de la fillette de 2 ans a décidé de porter plainte.

Les autorités avaient déclaré qu’elles s’attendaient à des accusations supplémentaires contre Brown. Mercredi, la police a déclaré que des preuves médico-légales liaient Brown au meurtre. On ne sait pas pour le moment quelles sont ces preuves. L’avocat de Brown Heath Harris a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de se défendre parce qu’il n’avait pas « toutes les preuves ».

“C’est presque un mois après cette tragédie et j’attends toujours de préparer la défense de ce gamin”, aurait déclaré Harris. L’avocat a précédemment déclaré: “D’après ce que je crois, je vais pouvoir soutenir cet enfant [Brown] est schizophrène.

