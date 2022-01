Darryl Mcdaniels de Run Dmc parle de son amour pour Ac/Dc dans le nouvel épisode du podcast ‘Beyond The Thunder’

« AC/DC au-delà du tonnerre » podcast lance son podcast de la saison 3 avec Darryl McDaniels animateur, le DMC partie du plus grand groupe hip-hop de tous les temps RUN-DMC.

« Je suis honoré de pouvoir parler de AC DC maintenant, parce que… c’est mon truc », a-t-il déclaré.

Arborant son omniprésent AC DC T-shirt alors qu’il était interviewé depuis son domicile à Wayne, New Jersey, le pionnier du rap discute de tout depuis le producteur Rick Rubin échantillonnage « De retour en noir » pour le GARÇONS BEASTIE, vaincre la drogue et la dépression grâce au pouvoir de la musique, et même une proposition de réunir RUN-DMC jouer le super Bowl spectacle de la mi-temps… avec AC DC.

Cette passionnante ouverture de la saison commence par Darryll’introduction de AC DC grandir comme un enfant catholique à Hollis, Queens. « Je pense avoir entendu ‘Autoroute pour l’enfer’ d’abord », en écoutant KROCK lors d’une croisière autour de la ville à la fin des années 1970. « C’était une expérience », a-t-il déclaré. « AC DC vous emmène en balade. »

Les amis faisaient souvent référence à DMC en tant que « garçon blanc » en raison de son affinité pour le rock classique, un style qu’il insufflera plus tard au genre hip hop – une première. À partir de « Autoroute pour l’enfer » à « Augmenter l’enfer », McDaniel catapulterait ses aspirations de « King Of Rock » dans RUN-DMC, l’un des actes les plus marquants de l’histoire du hip-hop.

Pour McDaniel, AC DC serait toujours sa muse rock/rap. « Quand j’ai découvert « Le rock and roll n’est pas une pollution sonore », ce flux est bien mieux que de baiser GZA du CLAN WU-TANG« , a-t-il dit. » Personne ne bat ça. AC DC était définitif sur ce qu’est vraiment, vraiment le rock ‘n’ roll. Tout le monde fait du rock’n’roll. Ce groupe est rock’n’roll. »

Relatif AC DC aux héros du rock, le sujet est de discuter de la façon dont AC DC et « Homme de fer » étaient le mariage parfait des marques. « Pour moi, le rock était comme des super-héros », pointant du doigt le AC DC logo sur sa poitrine. Les héros étant le thème McDaniel a porté toute sa vie, dont l’amour pour les bandes dessinées et les super-héros l’a vu lancer une ligne de bandes dessinées appelée DMC (Darryl fait des bandes dessinées).

Et bien qu’ils n’aient pas joué ensemble depuis le meurtre du fondateur Maître de confiture Jay, lorsqu’on lui a demandé vers la fin de l’épisode si RUN-DMC envisagerait un jour de se réunir, Darryl propose une offre unique – impliquant AC DC: « Tout le monde m’a demandé : « Pourquoi ne Courir faire le super Bowl… mettez ça sur le net… Je ferai le super Bowl – si AC DC le fait », a-t-il déclaré.

Darryl McDaniels est un Grammy Gagnant du Lifetime Achievement Award et membre du Rock And Roll Hall Of Famer, qui a vendu plus de 30 millions d’albums et classé parmi les 100 meilleurs groupes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. McDaniel a reçu le prix Congressional Angels in Adoption pour son travail avec les enfants en famille d’accueil et la promotion de l’adoption. Il continue de faire de la nouvelle musique.

« AC/DC au-delà du tonnerre » Le podcast présente des acteurs professionnels, des auteurs, des athlètes, des chefs, des PDG, des comédiens, des musiciens, des animateurs médiatiques, des lutteurs et même des héros de guerre, tous rendant hommage à l’un des plus grands groupes de tous les temps, AC DC. Les invités ont inclus Sabrer, Temple de la renommée MLB lanceur Trevor Hoffman, « SNL » comédien Jim Breuer, héros de guerre militaire américain Mike Durant du film « Faucon noir vers le bas », lutteur professionnel Chris Jericho, duo croate de formation classique 2 VIOLONCELLES, aussi bien que Eddie Trunk, Dee Snider, Dweezil Zappa, Scott Ian, Lemmy, Chris Slade, Mike Fraser, LES BELLES DE L’ENFER, et beaucoup plus.

« AC/DC au-delà du tonnerre » a été créé par le duo Gregg Ferguson et Kurt Squier, qui ont tous deux quitté leur emploi et ont entrepris de capturer un long métrage documentaire en hommage ultime, mais n’ont pas réussi à obtenir l’approbation du groupe. Ferguson et Squier a ensuite décidé de dénicher ces histoires de fans bien connus discutant de leur affinité pour AC DC et exploitez cette énergie dans un podcast avec l’aide d’un ingénieur du son Eric Kielb. Des interviews d’archives à tous les nouveaux épisodes invités, « AC/DC au-delà du tonnerre » est maintenant dans sa troisième saison avec plus de 150 000 flux.

« AC/DC au-delà du tonnerre » peut être entendu sur Spotify, Podcasts Apple, ou l’une de vos applications de podcast préférées.