07/07/2021

Le à 21:15 CEST

L’anglais Harriet Dart Oui Joe Salisbury, le numéro 215 de la WTA et le numéro 11 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon en une heure et cinquante-neuf minutes par 6-3, 6 (4) -7 (7) et 6-3 au joueur autrichien Olivier Marach déjà le joueur de tennis ukrainien Lyudmyla Kichenok, numéros 30 et 49 de l’ATP. Suite à ce résultat, la paire a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses adversaires à deux reprises, tandis que les vainqueurs l’ont fait 4 fois. De plus, Dart et Salisbury ont obtenu un premier service de 63% et commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 67% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu une efficacité de 66%, ont commis 4 doubles fautes et ont réussi à gagner 61% des points à servir.

En quarts de finale, Dart et Salisbury affronteront les joueurs français Jérémy Chardy Oui Naomi Broady.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) un total de 46 couples participent. De même, il est célébré entre le 28 juin et le 11 juillet sur l’herbe extérieure.