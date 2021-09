Daruvala victorieux dans une autre course de sprint F2 pleine d’incidents · .

Jehan Daruvala a remporté sa deuxième victoire en Formule 2, menant chaque tour de la course de sprint de l’après-midi à Monza tandis que les voitures s’affrontaient derrière lui.

David Beckmann est parti en pole pour la deuxième fois aujourd’hui, après avoir également été aux avant-postes pour la course de sprint du matin. Comme lors de la course précédente, il a été agressé par le pilote deuxième dans le premier virage, Daruvala prenant la tête et descendant la piste du peloton principal.

Bent Viscaal, quatrième, a battu Jüri Vips à la troisième place au premier virage. Il y a eu une brève période de drapeau jaune après que Christian Lundgaard, qui avait commencé huitième, a filé sur la bonne voie. Il a pu continuer mais depuis le fond de la course.

Le vainqueur de ce matin, Théo Pourchaire, était parti 10e à cause de la grille partiellement inversée et s’est à nouveau rapidement hissé dans le classement. Il s’était hissé à la septième place dès le deuxième tour, dépassant Oscar Piastri et Guanyu Zhou, les pilotes qui avaient partagé le podium avec lui plus tôt.

Au troisième tour, la course a été neutralisée avec une voiture de sécurité virtuelle alors que la voiture HWA de Jake Hughes a été taguée par son coéquipier Alessio Deledda, mettant fin à la course de Hughes et laissant sa voiture bloquée sur le côté de la piste. Il a été récupéré assez rapidement mais il y avait suffisamment de temps pendant la course de la voiture de sécurité virtuelle pour que Guilherme Samaia arrête également sa voiture sur le bord de la piste et se retire de la course.

Daruvala a gardé la tête depuis la relance au cinquième tour, prenant immédiatement la distance entre lui et Beckmann. Pourchaire a été brièvement sous la pression de Piastri, lors de sa remontée dans l’ordre mais leur bataille a été relativement courte.

Au 13e tour, Beckmann et Viscaal se battaient, permettant à Daruvala d’étendre son avance sur eux. Beckmann s’est accroché à la deuxième place mais la bataille les a suffisamment retardés pour amener Robert Shwartzman à portée derrière eux.

Piastri a finalement réussi à dépasser Pourchaire au 14e tour, provoquant un blocage majeur pour Pourchaire qui a également permis à Zhou de passer pour la huitième place. Dès lors, Pourchaire semblait avoir du mal à accrocher des pneus rugueux et à plat, glissant plus bas dans l’ordre au cours des tours restants.

La lutte de Beckmann et Viscaal pour la deuxième place s’est terminée par une course large de Beckmann et son retour devant Viscaal, ce qui l’a obligé à céder la place. L’erreur de Beckmann le mettait à portée de Shwartzman, qui montait proprement le podium final dans l’avant-dernier tour.

Daruvala a franchi la ligne d’arrivée avec plus de cinq secondes d’avance, Viscaal et Shwartzman le suivant en deuxième et troisième. Piastri, qui prendra le départ de la course principale de demain depuis la pole position, a donc augmenté de peu son avance au championnat sur Zhou, le duo suivant Lawson, Beckmann et Vips à domicile.

Résultats de la deuxième course de Formule 2 Italie

PositionCarDriver16Jehan Daruvala224Bent Viscaal31Robert Shwartzman47Liam Lawson520David Beckmann68Juri Vips72Oscar Piastri83Guanyu Zhou921Ralph Boschung1010Theo Pourchaire115Dan Ticktum1212Lirim Zendeli1311Richard Verschoor149Christian Lundgaard1517Marcus Armstrong1614Enzo Fittipaldi174Felipe Drugovich1816Roy Nissany1923Alessio Deledda2025Marino SatoDNF22Jake HughesDNF15Guilherme Samaia

