Darya Kasatkina décroche la place des huitièmes de finale aux dépens de Belinda Bencic

06/02/2021

Le à 16h30 CEST

Darya kasatkina, russe, numéro 37 WTA, remportée lors de la 30e finale de Roland-Garros par 6-2 et 6-2 en une heure et vingt et une minutes pour Belinda Bencic, joueuse de tennis suisse, numéro 11 de la WTA et tête de série numéro 10. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire de la joueuse en seizièmes de finale de la compétition.

Bencic n’a jamais réussi à casser le service, alors que le joueur de tennis russe l’a fait 4 fois. De plus, la Russe a eu une efficacité de 75% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 66% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 52%, a commis 4 doubles fautes et a remporté 50% des points de service .

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation du Russe et du vainqueur du match entre le joueur roumain Sorana Cirstea et le joueur de tennis italien Martina Trevisan.

Le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 238 joueurs participent à cette compétition. Sur l’ensemble des candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les invités.