Daryl Morey, désormais contre le triple: « Distorsion du basket »

C’est un fait que le tir de trois est devenu l’arme fondamentale du basket-ball d’aujourd’hui. Le tir extérieur n’est plus une ressource et est le pilier d’attaques qui se construisent de plus en plus en termes d’efficacité: pour sa valeur et dans les pourcentages actuels, le triple capitalise le jeu ainsi que les points ajoutés sous la jante en un ballon de basket qui répudie de plus en plus le tir à deux dès qu’il s’éloigne de la jante, plus elle est proche de la ligne des trois elle-même et la production est plus faible pour un score aussi difficile ou plus que juste un peu plus en arrière.

Il est difficile de se construire un prétendant au titre dans la NBA actuelle sans avoir un bon armement extérieur. Les annotations sont très élevées et vous ne pouvez pas suivre si cela ne se produit pas avec continuité. Les Lakers 2020 étaient champions sans être une équipe d’élite dans cette section. Mais ils se sont imposés comme un oiseau rare grâce à deux talents générationnels comme Anthony Davis et le désormais légendaire LeBron James.

Il y a une cataracte de données et de statistiques qui montrent ce revirement. Il y a dix ans, le Magic était le top 3 de la NBA à 25,6 par nuit. Maintenant, les Cavaliers sont les moins tentants … avec 28. Quatre équipes tirent plus de 40 3 points par match, celui avec le plus (43) Utah Jazz, celui avec le meilleur équilibre de la saison jusqu’à présent. Ces tirs n’ont pas remplacé les tentatives près de la jante, les actions au meilleur pourcentage, mais de la suspension de deux points: lors de la saison 1997-98, celle du dernier anneau de Michael Jordan, 52,6% des tirs étaient des suspensions (milieu distance ou triples). Maintenant, ces données sont de 51,6%. Donc ce qui s’est passé, c’est que le coup de deux a été retardé trois fois, dans certains cas avec une réelle sensation d’allergie entre certaines équipes. et avec des matchs qui ressemblent à un concours de pitching en plein air dans lequel celui qui gagne, frappe tout simplement le plus.

Il y a des fans en colère contre ce style de basket-ball. Et, curieusement, Daryl Morey a assuré, sur le podcast de Dan Le Batard, qu’il pense largement comme eux. Morey est considéré comme le grand architecte de la triple révolution, l’une des personnalités clés pour interpréter la révolution des statistiques avancées en NBA et la massification du tir à trois.

PROFIL | Daryl Morey, l’ingénieur fou de la NBA

« Beaucoup de gens n’aiment pas le basket qui se joue maintenant. Et je sympathise avec eux. C’est basique: quand ils ont créé la ligne à trois points, ce coup en valait trois. Et en fin de compte, cela vaut trop. Déformer le jeu. Et il le fait à tel point qu’il n’y a finalement qu’une seule façon d’être une bonne équipe, et c’est en maximisant cette ressource. C’est un grand défi pour la NBA, et je pense que ce sera quelque chose qui sera débattu dans la Ligue au cours des trois à sept prochaines années », déclare Morey, qui maintenant, il dirige les bureaux des Sixers, où, lors de sa première saison, il a l’équipe à la première place dans l’Est.

«L’une des choses qu’ils doivent réaliser dans les bureaux de la NBA est que les équipes deviennent plus intelligentes. Il y a des exceptions, et elles sont ridiculisées par la presse. Mais en général, les équipes sont plus intelligentes dans leur planification. Le travail, notre travail, c’est gagner. Et ce que vous allez faire, c’est optimiser les pièces dont vous disposez selon les règles du jeu. Donc, depuis les bureaux de la Ligue, ils doivent être plus actifs, plus qu’ils ne le sont. Les compétitions doivent adapter leurs règles et règlements pour s’assurer que les équipes ont le type de jeu qui est considéré comme optimal et qui est apprécié. En NBA, NFL, MLB … les règles ne peuvent pas être statiques, elles doivent être très adaptables », conclut l’exécutif qui a construit une équipe radicale au regard de sa proposition dans les Houston Rockets, avec Mike D’Antoni comme l’entraîneur et James Harden en tant que star.

Entre 2015 et 2018, les Rockets de Morey et Harden ont battu le record de la NBA pour le pourcentage de tirs tentés au-delà de la ligne des trois points à quatre reprises. (39% du total, 46%, 50% et 52%). Ce 39% qui était un record de la saison 2014-15 est maintenant en dessous de la moyenne de la Ligue pour cette saison 2020-21. Morey cherche maintenant le titre à Philadelphie avec un style plus old-school et une équipe basée sur un centre dominant, Joel Embiid, et un meneur de jeu aussi particulier que Ben Simmons, qui n’a pas du tout de tir extérieur. Bien sûr, le quintette est complété par trois avec un bon poignet: Tobias Harris et deux spécialistes acquis par Morey avant cette saison, Danny Green et Seth Curry.