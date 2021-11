Dascha Polanco et McDonalds pour les étudiants latinos | NowMyism.com

Avec l’aimable autorisation de McDonalds USA Dascha Polanco et McDonalds s’unissent pour les Latinos

À l’attention des lycéens : la bourse nationale HACER® de McDonald’s est de retour pour attribuer des bourses d’études universitaires à des étudiants hispaniques. Et cette fois, la compagnie des Arches d’Or est associée à l’actrice et promotrice de l’éducation, connue pour la série ‘Orange Is The New Black’, et le film ‘In The Heights’, Dascha polanco, pour inspirer la prochaine génération à postuler pour une bourse et à réaliser leur rêve d’aller à l’université.

Depuis plus de 35 ans, McDonald’s USA et ses propriétaires/opérateurs hispaniques ont offert un avenir prometteur en offrant aux lycéens hispaniques de tout le pays la possibilité de poursuivre des études supérieures grâce au programme national de bourses HACER®, attribuant plus de 32 millions de dollars de bourses. à 17 000 étudiants hispaniques depuis 1985. Chaque année, la bourse attribue un total de 500 000 $ à des étudiants exceptionnels pour les aider à atteindre leur plein potentiel et à assurer l’avenir qu’ils s’imaginaient. Aujourd’hui, ce programme est l’un des plus importants programmes de bourses d’études collégiales au pays.

Dans le but de motiver les étudiants à rêver grand et de les encourager à postuler pour une bourse, McDonald’s les surprendra avec des « Portes d’or » dans les écoles secondaires à travers le pays. « Golden Doors » est une expérience pop-up itinérante qui visite des écoles secondaires dans diverses villes de Californie, du Connecticut, de la Floride, de l’Illinois, de New York et du Texas.

Comment connaître la bourse nationale « HACER » et « Puertas Doradas » ?

L’expérience interactive en face-à-face dirigera les étudiants vers un site dédié exclusivement à ce programme où ils pourront regarder une courte vidéo de Dascha Polanco où il parle de l’impact que l’université a eu sur leur propre avenir, et où ils peuvent obtenir le informations dont ils ont besoin pour profiter de cette opportunité et avoir la possibilité de recevoir des fonds pour couvrir les frais de scolarité.

En plus de fournir un accès à des outils et des ressources pour aider les étudiants à remplir avec succès leur demande de bourse, le site présentera également l’histoire d’Erick Soto, un étudiant et récent lauréat d’une bourse HACER qui a découvert le programme dans un restaurant McDonald’s de sa communauté, où elle bénéficiait du WIFI gratuit pour faire ses devoirs.

Dascha Polanco : « C’est une opportunité comme peu d’autres »

« Cette collaboration avec McDonald’s est très spéciale pour moi car, comme beaucoup d’autres étudiants, j’ai travaillé à temps plein pendant mes études collégiales afin d’aller de l’avant. C’est pourquoi être capable d’inspirer les étudiants hispaniques qui terminent leurs études secondaires à réaliser leurs rêves de poursuivre des études supérieures est un honneur que j’apprécie énormément », a déclaré Dascha Polanco,« je comprends quels sont les défis lorsque nous nous efforçons de réaliser notre rêves, et la bourse nationale HACER® de McDonald’s est une opportunité en or qui s’offre à de nombreux étudiants latinos afin qu’ils puissent réaliser leur rêve d’avoir un avenir meilleur ».

Avec Dascha nous avons pu nous renseigner en détail sur l’importance de cette initiative pour la communauté latino aux États-Unis, et ses implications pour les jeunes afin de construire un avenir basé sur l’éducation. Ne manquez pas cet entretien !

