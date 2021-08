Dash désormais disponible à la vente directe par carte de crédit VISA via l’intégration de Liquid

in

Suite à une intégration de l’application de portefeuille mobile Android de Dash (DASH / USD) avec Quick Exchange de Liquid, la crypto-monnaie est désormais disponible à la vente directe avec une carte de crédit VISA au sein du portefeuille crypto dédié. Plus de 100 pays et 50 devises nationales sont pris en charge. Les utilisateurs qui achètent des crypto-monnaies sur Quick Exchange peuvent consulter leurs devis en choisissant une devise fiduciaire ou obtenir un devis dans leur devise nationale.

Avantages de l’échange rapide de Liquid

L’échange a des frais inférieurs à ceux d’un DEX et prend en charge les échanges instantanés et les protocoles inter-chaînes. Étant donné que Liquid a intégré une fonctionnalité unique appelée InstantSend, tous les achats Dash Quick Exchange avec VISA in-app prennent moins de deux minutes.

Étapes d’intégration tant attendues : échange cryptographique instantané, transfert de tableau de bord simple

Dans la deuxième phase d’intégration, la fonctionnalité Quick Exchange Swaps sera lancée. Ensuite, il sera possible d’échanger facilement des cryptos à l’aide de transactions cross-chain. Dans la dernière étape, les utilisateurs pourront transférer Dash entre le portefeuille dédié et leur compte Liquid. Cette fonctionnalité devrait être disponible au quatrième trimestre de cette année.

Depuis que Dash a commencé à intégrer sa stratégie FastPass, la communauté a constaté une amélioration remarquable de l’écosystème commercial. Il existe désormais un réseau interconnecté de partenaires où les utilisateurs peuvent exploiter la puissance du réseau FastPass. Cela a également permis à la Dash Investment Foundation d’investir dans Quadency, un partenaire FastPass et une solution de trading automatisée. L’intégration de Liquid et Quadency permet aux utilisateurs d’échanger Dash automatiquement et instantanément.

« C’était super de travailler avec l’équipe Dash sur quelque chose de vraiment génial pour la communauté. Liquid Quick Exchange offre les meilleurs taux de change de sa catégorie avec une expérience utilisateur de pointe. Combiné à l’écosystème et à l’application Dash de haute qualité, nous avons un cas d’utilisation assez formidable », a déclaré Jered Masters, responsable du frontend et leader de l’échange rapide chez Liquid.

« Avec la couverture mondiale de Liquid, les utilisateurs de tous les coins du monde pourront participer et bénéficier de cette intégration. Liquid est un partenaire reconnu de Dash FastPass, ce qui signifie que Dash peut être rapidement acheté, déposé et retiré pour être utilisé comme et quand l’utilisateur l’entend, en d’autres termes, faire avancer notre mission de liberté financière pour tous », a-t-il ajouté. Omar Hamwi, Responsable du développement commercial chez Dash Core Group.

Le poste Dash désormais disponible à la vente directe via carte de crédit VISA via l’intégration de Liquid est apparu en premier sur Invezz.