Dash est à la hausse alors que l’ensemble du marché de la cryptographie chute. Où ça va ?

Malgré le fait que presque toutes les pièces du marché de la cryptographie aient perdu au cours des dernières années, le prix de Dash Coin augmente légèrement.

Au moment d’écrire ces lignes, DASH se négocie à 138,76 $, accumulant un gain de 8,43 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 419 millions de dollars, ce qui en fait 77e dans le classement Crypto Online.

Il s’agit d’une crypto-monnaie avec une longue histoire, et qui a été assez déplacée au sein de l’écosystème. Malgré cela, il reste l’un des plus importants et son utilité continue de croître.

Dash se caractérise par un réseau capable de traiter des paiements instantanés et sécurisés, avec des coûts d’exploitation inférieurs à un centime par opération. C’est le genre de qualités dont une crypto-monnaie a besoin pour être une alternative aux achats quotidiens, et c’est grâce à cela que Dash a réussi à rester l’un des leaders sur ce marché.

Mettre le « fun » dans la fongibilité ! 🙃👍 # DASH c’est de l’argent numérique ⚡️💸 Des paiements instantanés et sécurisés qui coûtent moins d’un centime à envoyer à n’importe qui, n’importe quand, n’importe où dans le monde. 🤯 @ Dashpay est de l’argent sans confiance, sans permission, résistant à la censure qui est instantanément réutilisable ! pic.twitter.com/njtvdonU2F – Mark Mason (@StayDashy) 7 janvier 2022

Analyse technique de Crypto Dash

Dans le graphique mensuel DASH vs USD, nous voyons que cette crypto-monnaie a été l’une de celles qui ont le moins augmenté lors du rallye haussier 2020/2021.

Cela peut être en partie l’une des raisons pour lesquelles il a grimpé plus haut ces derniers temps. Peut-être n’avez-vous plus grand-chose à perdre, grâce à un solide coussin de porteurs qui accumulent à bas prix.

Actuellement, nous voyons le prix du crypto Dash défendre une zone de support autour de 140 $. Si cela continue, le point actuel pourrait être le début d’un rallye majeur à la hausse.

Cependant, il existe aujourd’hui un certain risque baissier dominant, qui pourrait faire baisser le prix de cette crypto-monnaie. Ce risque ne serait pas trop inquiétant tant que cette zone de support autour de 140 $ tiendra.

Pour confirmer que les taureaux reprennent le contrôle, la résistance à 222 $ doit être franchie, ce qui ouvrirait la voie à l’achat jusqu’à un plus bas de 473 $.

Analyse technique du crypto Dash. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de ce laps de temps, nous pouvons prendre une radiographie plus détaillée de ce qui se passe avec crypto Dash.

Depuis le début du krach généralisé du marché de la cryptographie (début mai 2021), Dash s’est enfermé dans un triangle descendant, ce qui pourrait annoncer une baisse plus importante.

Cependant, une augmentation de la pression vendeuse ne serait confirmée que si le support du triangle est franchi, qui se situe à 115$. Si cela se produisait, le terrain serait défriché à un minimum de 87 $.

Le niveau de support immédiat est actuellement défendu, et même s’il n’a pas généré un rallye trop optimiste, les acheteurs ont encore une bonne partie des chances en leur faveur.

Pour le moment, il semble que la peur et l’incertitude sur le marché de la cryptographie pourraient causer plus de problèmes à Dash. Cependant, dans le cas où la baisse générale toucherait bientôt son point le plus bas, cette pièce pourrait en bénéficier un peu par la suite.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

