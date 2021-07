DashDirect vous permet de dépenser DASH dans plus de 155K magasins

Dash a lancé DashDirect, une application de vente au détail d’épargne instantanée qui permet aux utilisateurs de DASH HODL de dépenser la pièce dans plus de 155 000 points de vente en magasin et plus de 125 détaillants en ligne aux États-Unis. que l’application permettra également aux utilisateurs d’économiser jusqu’à 12% lors de leurs achats. Cela ferait partie des efforts du projet pour accroître l’adoption de DASH.

Selon l’annonce, Dash Investment Foundation a investi un montant non divulgué pour le développement de DashDirect. Le message a en outre révélé que les développeurs derrière l’application sont la société FinTech basée en Arizona, CrayPay et Dash Core Group.

Lors de la promotion de l’application, Dash a déclaré qu’elle se concentre sur la satisfaction de la clientèle et dispose d’une interface facile à utiliser pour permettre aux personnes intéressées de rejoindre le mouvement de la crypto-monnaie et de dépenser leur DASH dans des magasins qu’elles connaissent déjà. DashDirect prendrait en charge les achats auprès de Best Buy, DoorDash, CVS, Lowe’s, Staples, The Home Depot, Autozone, GameStop, Chili’s, Ulta, Chipotle, Subway et American Eagle, entre autres magasins populaires.

Promouvoir l’adoption des crypto-monnaies via les plateformes de paiement

Commentant le lancement de DashDirect, le cofondateur et PDG de CrayPay a déclaré :

DashDirect est une étape fondamentale dans la convivialité de DASH et des crypto-monnaies en général. Les passionnés de crypto ont désormais un moyen de dépenser de la crypto dans une application très facile à utiliser. Ceux qui découvrent les crypto-monnaies peuvent utiliser les économies instantanées supplémentaires de 5% à 10% comme raison de se lancer dans le nouveau monde passionnant des devises numériques avec DASH.

L’application DashDirect n’est pas dépositaire et les utilisateurs auront le plein contrôle de leurs fonds. De plus, la conception de l’application garantit que tous les paiements sont instantanés et sécurisés. Les utilisateurs devront lier leur portefeuille Dash à l’application pour faciliter les transactions. Cela augmente également la sécurité du fonds, car un utilisateur devra vérifier chaque transaction. Un autre avantage de DashDirect est que l’application ne facture pas de frais d’attente ou de modification. En plus d’effectuer des paiements, DashDirect prend en charge les pourboires et les cadeaux.

Pour commémorer le lancement de DashDirect, Dash s’est associé à Dash Core Group pour lancer une promotion qui récompensera les 50 meilleurs utilisateurs avec les volumes de transactions les plus élevés. La promotion se terminera le 31 août et les gagnants recevront chacun 100,00 $ (72,06 £) en crédit d’application, qui peut être dépensé dans l’un des magasins commerciaux pris en charge.

Au moment de la rédaction de cet article, Dash (DASH / USD) se négocie à 154,30 $ (111,21 £) après avoir gagné 8,30% au cours des dernières 24 heures et 9,36% au cours de la dernière semaine. La pièce est la 58e plus grande crypto-monnaie par capitalisation, avec une capitalisation boursière de 1 587 105 153,00 $ (1 143 739 392,98 £).

