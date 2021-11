Data Crunch : Red Bull a-t-il donné trop de Wii à Verstappen ?

Le leader de Red Bull Racing et du championnat de Formule 1 Max Verstappen n’a pas pu s’accrocher à la victoire au Brésil en raison du rythme féroce de la Mercedes de Lewis Hamilton. Les chiffres, cependant, montrent que Red Bull assume une grande partie de la responsabilité de leur journée difficile à Interlagos.

L’un des souvenirs les plus prononcés du Grand Prix de São Paulo 2021 a-t-il été l’effort concerté déployé pour présenter la Mercedes comme ayant un avantage significatif en vitesse en ligne droite sur ses rivaux, mais cette spéculation tient-elle la route ?

Ce que nous savons

Tout comme lors de la manche précédente au Mexique, le Grand Prix de São Paulo était censé être une autre course penchée favorablement vers l’équipe Red Bull, et la force de leur RB16B. La dernière fois que la F1 a visité le circuit brésilien il y a deux ans, Verstappen contrôlait le rythme de l’avant alors que Hamilton jouait avec des autos tamponneuses derrière lui.

En 2018, le Néerlandais avait un avantage significatif sur Hamilton lorsque le Racing Point d’Esteban Ocon, essayant de se défaire, s’est mêlé au Red Bull de Verstappen, ce qui lui a coûté une certaine victoire.

Il convient de noter que la tenue Energy Drinks a contrôlé ces deux dernières sorties au Brésil, avec une voiture nettement inférieure à celle de Mercedes et en tant que telle, la voiture de cette année étant bien mieux adaptée à la Mercedes dans l’ensemble, il semblait qu’ils se dirigeaient vers un autre Dunk du Grand Chelem du GP du Brésil, en particulier avec la forme récente de Verstappen.

Dès le départ, le camp Red Bull prêchait un avantage de rythme en ligne droite pour Mercedes, un récit crédible qui a été renforcé après que Mercedes a affiché un avantage de près de quatrième dixième sur ses rivaux en FP1, mais avec un nouveau moteur.

Malgré ce récit intensifié selon lequel les voitures Mercedes sont ultra-rapides, on nous dit également que les moteurs de Mercedes sont également vulnérables aux problèmes de fiabilité en même temps, et en tant que tel, le nouveau moteur de la W12 de Hamilton a permis à l’équipe de gagner cinq minutes. pénalité de grille ponctuelle. Il s’agit de la deuxième pénalité moteur infligée à Hamilton cette saison, la première ayant eu lieu lors du GP de Turquie, il y a seulement une poignée de courses.

L’avantage de rythme de Mercedes en FP1 réapparaîtrait une session plus tard vendredi après-midi, lors d’une séance de qualification froide avec Hamilton étendant son avantage à environ une demi-seconde sur son rival du championnat. Ensuite, la voiture de Hamilton a échoué à une inspection technique post-qualification qui a envoyé le récit de l’avantage Mercedes-pace de Red Bull et tout le week-end en général, en surmultipliée.

Les nombres

Sans entrer dans les détails techniques de la Mercedes, je suis allé de l’avant et j’ai extrait les données de vitesse maximale de la FIA et j’ai fait la moyenne des vitesses Speed ​​Trap, Finish Line, Intermediates 1 et 2 de chaque séance de qualification cette année, à l’exception des qualifications de São Paulo, pour mieux interpréter cet avantage de vitesse en ligne droite que Red Bull refuse apparemment d’arrêter de prendre.

Ce qui devient immédiatement évident, c’est que, alors que Mercedes a montré une légère amélioration de la vitesse en ligne droite en moyenne, Red Bull a douloureusement reculé. Lors des qualifications du vendredi, Verstappen était troisième au speed trap, dernier en vitesse sur la ligne d’arrivée, quatrième dernier sur la ligne Intermédiaire 1 et 12e plus rapide de tous sur la ligne Intermédiaire 2.

Le problème flagrant en ce qui concerne la vitesse en ligne droite de Mercedes est en fait presque entièrement enraciné dans l’absence de celle-ci chez Red Bull. Alors que Verstappen était bon dernier sur la vitesse à la ligne d’arrivée, l’AlphaTauri du pilote recrue Yuki Tsunoda était le plus rapide de tous les pilotes, 12 km/h plus rapide que Verstappen, et tous deux équipés de la puissance Honda.

Pour Mercedes, le nouveau moteur semble avoir profité à Hamilton d’environ 5 km/h par rapport à son coéquipier Valtteri Bottas. En comparaison directe avec Verstappen, Hamilton semblait avoir un avantage de 10 km/h sur le Néerlandais à la vitesse ultime.

Les choses deviennent intéressantes en regardant les temps de secteur. Red Bull détenait l’avantage dans le deuxième secteur de la course dimanche. On a même rappelé à Verstappen pendant la course qu’il était le plus rapide de tous dans le deuxième secteur. Perez allait voler le meilleur deuxième secteur avec son tour le plus rapide à la fin de la course, Verstappen était le deuxième meilleur. Cela soulève la question : ce dont Red Bull s’est plaint tout le week-end est-il auto-infligé ?

Oui, Lewis Hamilton a couru légèrement plus vite par rapport à sa moyenne annuelle, et oui visuellement, la voiture Mercedes était extrêmement rapide. En regardant les chiffres, il semble que l’avantage du Britannique ait été grossièrement amplifié et déformé par un manque de performance dévastateur de Red Bull. Les chiffres nous disent que Red Bull est allé trop loin en essayant de protéger un avantage à mi-circuit sur Mercedes et que certains ont complètement perdu leur chemin.

Avancer

En 2019, c’est Red Bull qui a contacté la FIA pour lui demander des éclaircissements sur les réglementations en matière de carburant visant spécifiquement Ferrari, concernant les rumeurs de consommation de carburant qui tourbillonnaient à l’époque autour du groupe motopropulseur Ferrari.

Bien que les détails concernant l’enquête de Ferrari et de la FIA restent au mieux spéculatifs, il est largement admis que c’est la demande de clarté de Red Bull qui a déclenché et a finalement découvert la prétendue utilisation illégale de carburant liée au groupe motopropulseur de la Scuderia. Red Bull est beaucoup trop intelligent pour signaler et insinuer un problème, pour ne pas aller de l’avant avec un certain niveau d’action au-delà de la simple plainte continue à l’antenne.

Le week-end a été couronné par Christian Horner, exprimant une fois de plus que la Mercedes de Lewis Hamilton était injustement rapide, allant jusqu’à souligner que Hamilton avait un avantage de vitesse de 30 km/h sur Verstappen alors qu’il était à distance de frappe du DRS. Mais lorsqu’on a demandé à Horner à bout portant que, s’il était si sûr que la voiture était plus rapide qu’elle ne devrait l’être, alors pourquoi ne pas protester, Horner a proposé de ne pas faire une telle réclamation pour le moment.

Concluons

Traditionnellement, Red Bull et Mercedes ont mené le reste du peloton d’environ une seconde par tour en moyenne. Comment la Ferrari a-t-elle eu le rythme pour faire une passe légitime sur Verstappen en qualifications Sprint ? Comment diable Sergio Perez a-t-il terminé derrière Carlos Sainz ?

C’est parce que Red Bull a lui-même sa juste part dans une perte de rythme déconcertante ce week-end au Brésil, ils ont réussi à battre tout le monde sauf celui qu’ils devaient battre.

Sur une note finale, les radars de Verstappen étaient encore pires dimanche, enregistrant deux derniers pièges, mais laissons celui-là seul pour l’instant.

Ensuite, nous nous dirigeons vers le circuit international de Losail, qui se trouve être le siège du record de vitesse en ligne droite du MotoGP. Nourriture pour la pensée…