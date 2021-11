Data Crunch : Verstappen a-t-il craqué sous la pression ?

Bien qu’il ne soit en aucun cas hors de combat pour la victoire de la course, Max Verstappen a eu une qualification mitigée au Mexique, qui est un favori de Red Bull depuis des années malgré la domination de Mercedes dans le passé, où est-ce que ça s’est si mal passé, Verstappen a-t-il craqué sous la pression ?

Le gros titre de la saison de Formule 1 de cette année a été la baisse massive des performances de Mercedes par rapport à leur forme dominante l’année dernière, ainsi que les années précédentes.

En tant que tel, une bonne analyse dure et rapide consiste à prendre le meilleur tour de chaque constructeur en qualifications et à le comparer à leur meilleur tour relatif précédent de l’année dernière ou de l’année précédente, en fonction de la façon dont les chiffres sont vomis. C’est une étude que je fais maintenant depuis de nombreuses années, car elle suit la montée en puissance constante d’AlphaTauri et de McLaren, l’effondrement des voitures à moteur Ferrari en 2020 et l’implosion cette année du rythme de qualification de Mercedes F1.

Les schémas et les tendances racontent une histoire, et le schéma a été que chaque circuit F1 a visité cette année, Mercedes a déjà battu Red Bull qualifié à l’exception de la Turquie, mais c’était un peu un joker. Parmi les courses où les conditions de piste étaient sèches, Mercedes n’a pas une seule fois prolongé son écart de qualification avec Red Bull. Dans tous les cas, Red Bull a pris une part importante du delta de l’avantage de qualification de Mercedes et, dans de nombreux cas, les a complètement dépassés au rythme des qualifications.

Nous arrivons à Mexico, la première course du calendrier cette année où Red Bull a récemment surclassé Mercedes à un rythme réel. Mercedes n’a pas bien performé en 2019, donc un retour à 2018 pour utiliser son meilleur tour précédent pour la comparaison avec le tour 2019 de Red Bull indique que Red Bull, à tout le moins, avait un avantage de 0,136 s par tour dans le rythme de qualification. Compte tenu de la tendance ci-dessus, et comme ce circuit a toujours été favorable à Red Bull, il semblerait que Red Bull ait été fixé pour la pole position au minimum. En utilisant les résultats de performance de 2021 comme indicateur entre Red Bull et Mercedes, un 1-2 dominant semble presque certain pour l’équipe autrichienne.

Au lieu de cela, les qualifications ont vu Mercedes balayer la première rangée, et même s’il semblait que Mercedes en avait sorti un du sac, la réalité est que Red Bull a tâtonné cette fois-ci.

Rythme de qualification

Les qualifications ont fini par être les pires de l’année pour Red Bull, enregistrant la septième meilleure parmi leurs rivaux, et pour aggraver leurs problèmes, Mercedes a théoriquement réalisé sa meilleure séance de qualification cette année en se classant quatrième en progression d’une année sur l’autre.

Il s’agit d’une comparaison avec les mêmes données de la séance de qualification du GP des États-Unis qui met en perspective à quel point c’était mauvais pour Red Bull. C’est une preuve indiscutable que Mercedes n’a pas fait de sacs de sable et n’a pas simplement augmenté ses performances comme par magie, car elles ont essentiellement joué de la même manière au Mexique qu’à Austin au Texas. D’où vient tout ce rythme magique ? Le résultat est entièrement causé par Red Bull.

Yuki Tsunoda

Il semble que Yuki Tsunoda deviendra un bouc émissaire, pur et simple. Alors que la recrue était une distraction visuelle pour Sergio Perez et Max Verstappen, il a très certainement causé suffisamment de chagrin à Perez pour que le Mexicain interrompe son tour et que Verstappen le maudisse après les qualifications, mais il n’a pas coûté à Red Bull une pole position.

Le moment dévastateur exact pour le cas de la recrue japonaise est que, alors que Verstappen semble composer un tour de compétition, le Néerlandais enregistre un deuxième secteur jaune juste après avoir dépassé l’incident Tsunoda/Perez et globalement + 0,270 seconde sur Valtteri Bottas. L’optique est horrible, il semblerait que Verstappen ait été « Tsunoda’ed », mais ce n’est tout simplement pas vrai.

Brisant le dernier tour de qualification de Verstappen, ce deuxième secteur jaune a été déclenché par une course de 0,001 seconde plus lente que son record précédent. En regardant la répartition du secteur, la dernière partie de celui-ci est indiquée en vert, ce qui suggère qu’il était plus rapide que n’importe quel tour précédent dans cette section. Pourtant, cela ne veut toujours pas dire qu’il n’a pas perdu de temps, mais le maximum qui pouvait être raisonnablement attribué à la perte de temps causée par Tsunoda à Verstappen était de 0,050s à 0,100s maximum. Sergio Perez n’était pas non plus sur un tour indicatif comme étant capable de battre un record précédent.

Dans le cas de Tsunoda, c’était une situation inutile à créer, et même si cela n’a probablement eu aucun effet sur les positions finales des voitures Red Bull, cela avait l’air mauvais.

Pression du championnat

L’arrivée de Red Bull au Mexique est la première fois depuis l’ère Sebastian Vettel que le terrain de jeu était incliné en leur faveur. Ils semblaient avoir battu Mercedes pour ensuite enregistrer leur plus gros flop de qualification de la saison. L’équipe Red Bull et Verstappen en particulier ont-ils succombé à la pression ? Il semble très certainement qu’ils l’ont fait.