Data Drive: les nombreuses lacunes des soins de santé en milieu rural

L’exode des migrants pose un défi au système de santé rural

Avec la deuxième vague dans certaines des plus grandes villes de l’Inde – notamment Delhi, Mumbai, Pune, Ahmedabad et Bengaluru – forçant les gouvernements des États à annoncer des verrouillages temporaires et des restrictions à la mobilité, des craintes d’un nouvel exode de migrants sont apparues. Plus tôt cette semaine, les visuels d’un terminus de bus interétatique dans la capitale nationale éclatant sous les coutures avec des migrants attendant de prendre un bus pour rentrer chez eux semblaient confirmer ces craintes.

Alors que la deuxième vague a été en grande partie un phénomène urbain, les migrants qui retournent dans leurs villages en lakhs risquent de se propager dans les districts ruraux de certains des États les plus pauvres de l’Inde qui ne disposent tout simplement pas de l’infrastructure de santé publique et des ressources humaines pour gérer cela. Comme le montre la dernière enquête sur la santé rurale, par rapport à la norme nationale d’un sous-centre (SC) desservant 5000 personnes, un centre de santé primaire (SSP) 30000 personnes et un centre de santé communautaire (CHC) desservant 1,20,000 dans les zones “ générales ” ( par opposition aux «zones vallonnées ou tribales»), les CS ruraux du pays desservent 5 729, les SSP 35 730 et les CHC 1 71 779.

Dans l’Uttar Pradesh, les CSC ruraux desservent près de deux fois la norme du bassin versant, soit plus de 2,38 000 personnes. Les SC et les SSP ruraux de l’État servent respectivement 1,6 fois et 1,97 fois la norme. De même, les CSC ruraux du Bengale occidental desservent des populations 1,8 fois plus importantes que la norme nationale.

Dans le Bihar, un autre État qui connaît une forte migration de sortie, les CSC ruraux desservent des bassins versants 15 fois la norme! Les centres de santé ruraux souffrent également d’une pénurie de personnel – les SSP, contre un effectif sanctionné de 35 890 médecins, en ont un peu plus de 28 000 en poste.

Les CHC du pays manquent de 15 775 spécialistes (chirurgiens, gynécologues, médecins et pédiatres). Une pénurie similaire d'ANM, de radiographes et d'autres personnels de santé sévit également dans les villages.





