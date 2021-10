Data MBA est la nouvelle donne : les étudiants en MBA ayant des compétences en gestion de données peuvent obtenir des salaires élevés

Les étudiants possédant des compétences liées aux données devraient décrocher des emplois tels que des analystes de la réussite client, des responsables de l’analyse, des analystes des prix, des analystes marketing, des analystes des opérations, des analystes des ventes, etc.

Par VV Ravi Kumar

L’industrie a commencé à rechercher des talents de gestion qui sont à l’aise avec les données. En réponse, certaines écoles de commerce ont introduit des cours de MBA avec une spécialisation en « analyse commerciale ». La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement conventionnelles et l’adoption du numérique est de plus en plus répandue. Le changement de comportement d’achat des consommateurs a entraîné la création d’un riche stock de données, qui nécessite des gestionnaires capables de gérer d’énormes ensembles de données. Le monde post-pandémique devrait être fortement axé sur les données ; la résolution de problèmes et la prise de décision deviendront analytiques, en utilisant des ensembles de données commerciales.

Dans une étude récente, AIM Research, un cabinet de conseil, a signalé qu’il y avait 1 37 870 emplois ouverts liés à l’analyse de données (en juin 2021). Il s’agit du nombre d’emplois le plus élevé jamais enregistré dans ce domaine, et d’une augmentation de 47,1 % par rapport au nombre d’emplois déclaré en juin 2020.

Dans les jours à venir, la gestion des données devrait augmenter à la fois le nombre et la variété des rôles de l’industrie. Les étudiants possédant des compétences liées aux données devraient décrocher des emplois tels que des analystes de la réussite des clients, des responsables de l’analyse, des analystes des prix, des analystes marketing, des analystes des opérations, des analystes des ventes, etc.

Les étudiants du MBA sont traditionnellement orientés vers des domaines fonctionnels tels que le marketing, la finance, les ressources humaines et les opérations, et essaient généralement d’éviter les cours axés sur les données techniques, en particulier ceux qui n’ont pas une formation en mathématiques. Mais le scénario qui se déroule nécessite que les étudiants du MBA développent une sorte de compétences liées aux données. Ils doivent combiner les connaissances de base des domaines commerciaux traditionnels ainsi que le riche référentiel de données généré tout autour des entreprises pour une carrière réussie. La capacité d’analyser des ensembles de données peut permettre aux gestionnaires d’identifier des modèles, d’obtenir des informations, de développer des stratégies commerciales et de prendre des décisions de gestion judicieuses.

Dans ce monde VUCA (volatile, incertain, complexe et ambigu), les décisions seront de plus en plus basées sur les données. Les étudiants en MBA ayant des compétences en gestion de données peuvent avoir une longueur d’avance et même éventuellement bénéficier de packages de rémunération plus élevés que ceux qui n’ont pas de telles compétences.

L’auteur est directeur adjoint, Symbiosis Institute of Business Management, Pune. Les vues sont personnelles

