Data Patterns IPO souscrite 119,62 fois

L’offre publique initiale de Data Patterns (India) Limited, qui fournit des systèmes électroniques au secteur de la défense et de l’aérospatiale, s’est clôturée jeudi avec 119,62 souscriptions.

L’introduction en bourse du dernier jour de souscription a reçu des offres pour 84.89.85.725 actions contre 70.97.285 actions offertes, selon les données de NSE.

La catégorie des investisseurs non institutionnels a été souscrite 254,22 fois, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont reçu 190,86 fois la souscription et les investisseurs individuels de détail (RII) 23,14 fois.

L’offre publique initiale comportait une nouvelle composante d’émission pouvant aller jusqu’à Rs 240 crore et une offre de vente pouvant aller jusqu’à 59 52 550 actions.

La fourchette de prix de l’offre était de Rs 555 à 585 par action.

Les modèles de données lundi ont collecté Rs 176 crore auprès d’investisseurs clés.

La société a l’intention d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour le remboursement de la dette, le financement de son fonds de roulement et la modernisation et l’expansion de ses installations existantes en plus des objectifs généraux de l’entreprise.

Data Patterns est soutenu par l’ancien directeur de Blackstone, Matthew Cyriac, via Florintree Capital Partners LLP, qui détient une participation de 12,8% dans la société.

Fondé par Srinivasagopalan Rangarajan et Rekha Murthy Rangarajan, Data Patterns est un fournisseur de solutions électroniques pour la défense et l’aérospatiale à intégration verticale.

Ses compétences de base incluent la conception et le développement de matériel électronique, de logiciels, de micrologiciels, de prototypes de produits mécaniques, en plus de ses tests, validation et vérification.

Son implication a été trouvée dans les radars, l’électronique/communication sous-marine, les suites de guerre électronique, l’avionique, les petits satellites, les équipements de test automatisés et les programmes destinés aux avions de combat légers Tejas, aux hélicoptères utilitaires légers, BrahMos et à d’autres systèmes de communication et de renseignement électronique.

Il avait développé le premier nanosatellite « NiUSAT », qui a ensuite été déployé en 2017. En outre, deux autres satellites sont en cours, ont noté les projets de documents.

Data Patterns travaille en étroite collaboration avec les unités d’alimentation de la défense telles que Hindustan Aeronautics Ltd et Bharat Electronics Ltd, ainsi qu’avec des organisations gouvernementales impliquées dans la défense et la recherche spatiale comme DRDO.

JM Financial et IIFL Securities étaient les gestionnaires de l’offre.

